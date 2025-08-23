Escalação do São Paulo: elenco fecha preparação para duelo com o Galo

A escalação do São Paulo pode contar com novidade para o duelo deste domingo, contra o Atlético-MG, às 20h30 (de Brasília), no Morumbis, pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Neste sábado o Tricolor encerrou sua preparação para o próximo compromisso da temporada, e o técnico Hernán Crespo pode ter Lucas Moura como grande novidade no time titular.

O zagueiro Arboleda, o lateral esquerdo Wendell, o volante Hugo e o atacante Calleri cumpriram seus cronogramas individuais de trabalho focados na recuperação de suas respectivas lesões.

Como no meio da próxima semana o São Paulo não terá compromisso, Hernán Crespo pode utilizar mais uma vez o time titular, apesar do desgastante confronto com o Atlético Nacional, pela Libertadores, já que haverá tempo de sobra para descansar seus jogadores depois do jogo contra o Galo.

A provável escalação do São Paulo para enfrentar o Atlético-MG tem Rafael; Ferraresi, Alan Franco e Sabino; Cédric Soares, Bobadilla, Marcos Antônio, Lucas e Enzo Díaz; Luciano e André Silva.

Neste sábado, o técnico Hernán Crespo comandou uma atividade tática de 11 contra 11, utilizando toda a extensão do gramado. Neste trabalho, o treinador testou algumas variações e promoveu os últimos ajustes na equipe.

Em seguida houve um treino de bolas paradas defensivas e ofensivas antes de o elenco encerrar a preparação para o jogo contra o Atlético-MG.

O São Paulo está sem perder no Brasileirão há sete jogos e pode entrar no G6 do Campeonato Brasileiro se vencer o Atlético-MG neste domingo e contar com um tropeço do Mirassol contra o Fortaleza ou do Botafogo contra o Juventude.