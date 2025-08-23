Escalação do Santos: Guilherme e Gil aumentam lista de baixas para duelo com Bahia

O Santos encerrou a preparação para enfrentar o Bahia, pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro. O elenco realizou o último treino neste sábado, no CT Rei Pelé.

O auxiliar Matheus Bachi comandou a atividade e estará no banco de reservas na Arena Fonte Nova, neste domingo. Recém-anunciado, Vojvoda ainda não estreia.

O Peixe terá alguns desfalques importantes. Neymar está suspenso e Guilherme ficou de fora da viagem. O atacante está abalado após ser duramente criticado por torcedores na invasão ao CT na última terça-feira. O zagueiro Gil também não joga. Ele negocia a rescisão.

Já o zagueiro João Basso e o volante Willian Arão estão em transição e seguem como baixas.

Assim, uma possível escalação é com: Brazão; Mayke, Luisão, Luan Peres e Souza; Rincón, Gabriel Bontempo e Rollheiser; Caballero, Tiquinho Soares e Barreal.

O duelo com o Bahia está marcado para este domingo, às 16 horas (de Brasília), na Fonte Nova, em Salvador.

O Alvinegro Praiano está na 15ª posição do Brasileirão, com 21 pontos, dois a mais que o Vitória, primeiro time dentro da zona do rebaixamento.