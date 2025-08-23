Entenda lesão de José Martínez e possível prazo de recuperação do volante no Corinthians

Na última semana, o Corinthians ganhou mais um integrante para seu departamento médico. José Martínez sofreu um trauma na mão esquerda no treino da última terça-feira. Após exames de imagem, o volante teve detectada uma fratura no quarto metacarpo da mão esquerda.

Já na última quarta-feira, ele passou por cirurgia bem-sucedida no Hospital Sírio Libanês, em São Paulo. Com isso, o Corinthians, que já está sem Memphis, Yuri Alberto e Carrillo, perdeu mais de seus titulares.

A Gazeta Esportiva, assim, contatou o Doutor Gabriel Leão, fisioterapeuta esportivo e sócio da Sonafe (Sociedade Nacional de Fisioterapia Esportiva e Atividade Física), para entender mais detalhes da lesão de Martínez e um possível prazo de recuperação do venezuelano.

O fisioterapeuta explicou que o quarto metacarpo é o osso da mão que conecta o punho ao dedo anelar. Ele faz parte de um conjunto de ossos que dão sustentação à palma e servem como alavanca para os movimentos dos dedos, sendo uma região importante para a força de preensão e para a estabilidade da mão.

"Esse tipo de fratura geralmente ocorre por trauma direto (como um impacto direto na mão) ou por trauma indireto, quando o atleta cai e apoia o peso do corpo sobre a mão em extensão. Apesar de não ser tão comum quanto as lesões nos membros inferiores, o futebol apresenta situações frequentes de contato e queda que podem gerar esse tipo de fratura", detalhou o Doutor Gabriel Leão.

Existem quadros e quadros de lesões que um atleta pode sofrer, assim como existem diversos tratamentos ao qual o jogador pode ser submetido. No caso de Martínez, o tratamento conservador foi descartado e a intervenção cirúrgica se fez necessária para corrigir o problema no metacarpo.

"O tratamento conservador é indicado quando não há desvio. Nesse caso, pode-se utilizar tala ou gesso para imobilizar a mão por algumas semanas. Já no tratamento cirúrgico, é realizada a fixação interna com pinos, parafusos ou placas", afirmou o sócio da Sonafe.

"A cirurgia é indicada quando há desvio dos fragmentos ósseos, exposição óssea, instabilidade da fratura ou quando a posição do osso pode comprometer a função da mão. No caso de atletas profissionais, outro fator determinante é a necessidade de um retorno mais rápido e seguro ao esporte, já que a fixação cirúrgica proporciona uma consolidação mais estável e possibilita a retomada precoce dos treinos", prosseguiu.

Possível prazo para retorno de Martínez

Em nota oficial, como de praxe, o Corinthians não informou um possível prazo de retorno para José Martínez. O venezuelano recebeu alta na última quinta-feira e dará início à recuperação com a fisioterapia no CT Dr. Joaquim Grava já neste domingo. O processo é importante no tratamento, como mencionado acima.

De acordo com o Doutor Gabriel Leão, por se tratar de uma lesão na mão, o prazo estimado para uma eventual volta de Martínez aos treinamentos deve ser de quatro a cinco semanas. A plena recuperação do jogador, por sua vez, pode durar até oito semanas - ou seja, cerca de dois meses.

"A consolidação óssea leva, em média, de seis a oito semanas. No entanto, em atletas de alto rendimento, o retorno pode acontecer antes, pois o futebol não exige uso intenso da mão em gestos técnicos. Em muitos casos, o jogador já pode treinar com proteção em torno de quatro a cinco semanas, enquanto a volta plena costuma ocorrer por volta de oito semanas", explicou o fisioterapeuta em entrevista à Gazeta Esportiva.

Segundo o profissional, a reabilitação fisioterapêutica deve ter exercícios voltados para restaurar a mobilidade articular, prevenir rigidez e recuperar a força de preensão da mão. Neste período, também é importante manter o condicionamento físico de Martínez, algo que o Corinthians garantiu que acontecerá. O volante fará trabalhos específicos com a preparação física do clube para manter a boa forma.

"O retorno seguro depende de dois fatores: a consolidação óssea e a recuperação da função da mão. Em teoria, o atleta poderia voltar a treinar em campo, com algum tipo de proteção e cuidado com quedas, já por volta de quatro semanas, desde que a fixação cirúrgica tenha proporcionado boa estabilidade. O retorno sem restrições, com baixo risco de recidiva ou complicações, geralmente é esperado entre seis a oito semanas", concluiu Gabriel Leão.

Além de José Martínez, outros quatro jogadores do Corinthians também estão entregues ao departamento médico: Yuri Alberto (cirurgia de hérnia inguinal), Carrillo (cirurgia no tornozelo esquerdo), Memphis (lesão muscular de grau 2 na coxa direita) e Hugo (transição física).

Os cinco atletas, portanto, serão baixas certas para o compromisso deste fim de semana, contra o Vasco. A bola rola neste domingo, a partir das 16h (de Brasília), em São Januário, pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro.