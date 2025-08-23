Em estreia de Marcos Rocha, Grêmio pressiona, mas fica no empate com o Ceará
Neste sábado, o Grêmio ficou no empate sem gols com o Ceará, na Arena, em jogo válido pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro. O duelo marcou a estreia do lateral direito Marcos Rocha, ex-Palmeiras.
Com o resultado, o Grêmio fica na 13ª posição, com 24 pontos, cinco a mais que o Vitória, primeiro time do Z4. Por sua vez, o Ceará permanece em 10º lugar, com 26.
As duas equipes voltam a campo no próximo final de semana, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. No domingo, às 16h (de Brasília), o Grêmio visita o Flamengo, no Maracanã. Um dia antes, o Ceará recebe o Juventude às 16h, no Castelão.
O jogo
Em primeiro tempo movimentado, as duas equipes criaram chances, mas não abriram o placar. Aos 30 minutos, Braithwaite arriscou e acertou a trave do goleiro Bruno Ferreira. No rebote, Alex Santana chutou para fora. Aos 44, o Ceará teve grande chance: após jogada individual, Galeano bateu da entrada da área, mas errou o alvo.
Na etapa complementar, o Grêmio dominou a partida. Aos 16 minutos, Olivera fez ótimo cruzamento, mas Braithwaite furou. Aos 34, a melhor chance do jogo: após falha de Marllon, Alysson ficou sozinho com o goleiro, mas pegou errado e perdeu. André Henrique desperdiçou mais uma chance aos 43, quando chutou fraco, e Bruno Ferreira fez uma defesa fácil, garantindo o 0 a 0.
FICHA TÉCNICA
GRÊMIO 0 x 0 CEARÁ
Data: 23 de agosto de 2025, sábado
Horário: às 21h (de Brasília)
Local: Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS)
Árbitro: Davi De Oliveira Lacerda (PR)
Assistentes: Danilo Ricardo Simon Manis (SP) e Douglas Pagung (ES)
VAR: Rodolpho Toski Marques (PR)
Cartão vermelho: nenhum.
Cartões amarelos: Kannemann e Alex Santana (Grêmio); Willian Machado e Rafael Ramos (Ceará)
GOLS: nenhum.
GRÊMIO: Tiago Volpi; Marlon, Kannemann (Wagner Leonardo), Balbuena e Marcos Rocha; Cuéllar, Edenílson (Aravena) e Alex Santana; Alysson, Braithwaite (Jardiel) e Cristian Oliveira (André Henrique).
Técnico: Mano Menezes
CEARÁ: Bruno; Rafael Ramos, Willian Machado, Marllon e Fabiano; Diego, Richardson (Paulo Baya), Aylon (Lucas Mugni), Lourenço (Lucas Lima) e Galeano; Pedro Raul (Pedro Henrique).
Técnico: Léo Condé