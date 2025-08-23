Topo

Esporte

Em estreia de Marcos Rocha, Grêmio pressiona, mas fica no empate com o Ceará

23/08/2025 22h57

Neste sábado, o Grêmio ficou no empate sem gols com o Ceará, na Arena, em jogo válido pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro. O duelo marcou a estreia do lateral direito Marcos Rocha, ex-Palmeiras.

Com o resultado, o Grêmio fica na 13ª posição, com 24 pontos, cinco a mais que o Vitória, primeiro time do Z4. Por sua vez, o Ceará permanece em 10º lugar, com 26.

As duas equipes voltam a campo no próximo final de semana, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. No domingo, às 16h (de Brasília), o Grêmio visita o Flamengo, no Maracanã. Um dia antes, o Ceará recebe o Juventude às 16h, no Castelão.

O jogo

Em primeiro tempo movimentado, as duas equipes criaram chances, mas não abriram o placar. Aos 30 minutos, Braithwaite arriscou e acertou a trave do goleiro Bruno Ferreira. No rebote, Alex Santana chutou para fora. Aos 44, o Ceará teve grande chance: após jogada individual, Galeano bateu da entrada da área, mas errou o alvo.

Na etapa complementar, o Grêmio dominou a partida. Aos 16 minutos, Olivera fez ótimo cruzamento, mas Braithwaite furou. Aos 34, a melhor chance do jogo: após falha de Marllon, Alysson ficou sozinho com o goleiro, mas pegou errado e perdeu. André Henrique desperdiçou mais uma chance aos 43, quando chutou fraco, e Bruno Ferreira fez uma defesa fácil, garantindo o 0 a 0.

FICHA TÉCNICA

GRÊMIO 0 x 0 CEARÁ

Data: 23 de agosto de 2025, sábado

Horário: às 21h (de Brasília)

Local: Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS)

Árbitro: Davi De Oliveira Lacerda (PR)

Assistentes: Danilo Ricardo Simon Manis (SP) e Douglas Pagung (ES)

VAR: Rodolpho Toski Marques (PR)

Cartão vermelho: nenhum.

Cartões amarelos: Kannemann e Alex Santana (Grêmio); Willian Machado e Rafael Ramos (Ceará)

GOLS: nenhum.

GRÊMIO: Tiago Volpi; Marlon, Kannemann (Wagner Leonardo), Balbuena e Marcos Rocha; Cuéllar, Edenílson (Aravena) e Alex Santana; Alysson, Braithwaite (Jardiel) e Cristian Oliveira (André Henrique).

Técnico: Mano Menezes

CEARÁ: Bruno; Rafael Ramos, Willian Machado, Marllon e Fabiano; Diego, Richardson (Paulo Baya), Aylon (Lucas Mugni), Lourenço (Lucas Lima) e Galeano; Pedro Raul (Pedro Henrique).

Técnico: Léo Condé

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

Esporte

Em estreia de Marcos Rocha, Grêmio pressiona, mas fica no empate com o Ceará

Grêmio empata com Ceará em jogo morno na Arena e empaca na tabela

Boxeador nigeriano de 52 anos obtém nocaute em seu retorno após 20 anos preso

Athletico-PR vence o CRB em Maceió, encerra má fase e volta a sonhar na Série B

Sem Messi, Inter Miami busca empate contra DC United pela MLS

Athletico-PR bate CRB fora de casa e volta a vencer na Série B

Nacional do Uruguai anuncia retirada 'por tempo indeterminado' do número de Juan Izquierdo

Brasileiras brilham e conquistam inédita medalha de prata no Mundial de Ginástica Rítmica

Brasil conquista medalha de prata inédita no Mundial de Ginástica Rítmica

Conjunto do Brasil na ginástica rítmica luta por mais 2 medalhas no domingo

País tem maior resultado da história na ginástica rítmica com 'Evidências'