Disputas de atletismo em Bragança Paulista são a última chance de classificação para Mundial do Japão

O Grande Prêmio Brasil de Atletismo e o Atletismo Brasil Challenger vão ser disputados simultaneamente neste domingo, em Bragança Paulista (SP). Os torneios são a última oportunidade de obter pontos para o ranking ou índices para o Mundial de Tóquio, que acontece entre os dias 13 e 21 de setembro, no Japão. A janela de classificação para a principal competição da temporada termina neste domingo.

O Brasil já tem oito atletas classificados via índice: Alison dos Santos (nos 400 m e 400 m com barreiras), Caio Bonfim (marcha atlética), Erik Cardoso (nos 100 metros), Felipe Bardi (nos 100 metros), Matheus Lima (nos 400 m e 400 m com barreiras), Luiz Maurício da Silva (lançamento de dardos), Viviane Lyra (marcha atlética) e Juliana de Menis Campos (salto com vara).

Pelo ranking mundial, vários brasileiros estão bem colocados e serão confirmados no Mundial após o fim do período classificatório.

Erik Cardoso e Luiz Maurício da Silva disputaram o Troféu Brasil no início deste mês, conquistando ótimos resultados. Erik alcançou o índice para os 100 metros com o resultado de 9.93, recorde brasileiro e sul-americano. Já Luiz melhorou o recorde brasileiro e sul-americano no lançamento de dardos, que já era dele, com a marca de 91 metros, entrando para o top 20 da história da prova.

Programação

A programação em Bragança Paulista começa às 9:00 (de Brasília), com os 5.000 metros da marcha atlética para homens e mulheres. O Atletismo Brasil Challenger vai até às 11:40, com provas de campo disputadas no período da tarde. Já o Grande Prêmio Brasil de Atletismo terá sua primeira disputa às 13:40, com o lançamento do disco (feminino e masculino). A última prova do dia será os 400 metros com barreiras para homens, às 15:35. A TV Atlestimo Brasil transmitirá toda a programação ao vivo no YouTube.