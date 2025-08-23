Diego Lopes promete rebater trash talk de Jean Silva no Noche UFC: "Vai ouvir também"

"Quem fala o que quer, ouve o que não quer". É partindo desta máxima que Diego Lopes baseia seu comportamento. Alheio ao tradicional 'trash talk', o manauara se vê em meio ao assunto de forma frequente, muito por conta da postura de seu próximo adversário: Jean Silva. Alvo de inúmeros ataques e provocações do compatriota da 'Fighting Nerds', o ex-desafiante ao cinturão dos penas (66 kg), por ora, apenas ouve. Entretanto, no momento em que considerar pertinente, o 'Franja' pretende responder à altura.

Em entrevista exclusiva à equipe de reportagem da Ag Fight, Diego frisou que não busca alimentar uma troca de farpas com Jean durante muito tempo. Bem ao seu estilo, o brasileiro radicado no México guarda sua 'réplica' para a coletiva de imprensa do Noche UFC - evento programado para o dia 13 de setembro, em San Antonio (EUA), e liderado por ambos.

"Não me incomoda em nada, pode ter certeza. Porque minha carreira no UFC foi construída tendo o caráter que tenho, tranquilo, calmo e sempre tratando todos com respeito. Óbvio que não vou ficar calado. Se o pessoal vier falar coisa para mim, também vão ouvir o que não querem. Eu sei de coisas que realmente são verdade, mas nem por isso vou ficar falando na internet. Mas tendo a coletiva de imprensa, sei que ele (Jean) vai falar as coisas dele, então também vai acabar escutando coisas que não quer. Podem esperar algumas coisas. Vou falar as verdades. Espero que o UFC faça a coletiva de imprensa", projetou o manauara.

Rivalidade antiga

Antes mesmo de serem escalados para se enfrentarem na luta principal do Noche UFC, Jean Silva e Diego Lopes já possuíam uma rivalidade. Em agosto de 2024, quando ambos estavam em momentos distintos de suas respectivas carreiras, o atleta da equipe 'Fighting Nerds' relatou um desentendimento com o compatriota nos bastidores de um evento.

De acordo com 'Lord', seu agora concorrente à época entrou no ambiente em que ele estava e cumprimentou todos os presentes, menos ele próprio, o ignorando completamente. Posteriormente, 'Franja' chegou a questionar a versão do representante da Fighting Nerds, mas já havia virado um alvo do compatriota.

