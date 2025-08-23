Desfalcado, Corinthians encara sequência de 'decisões' por virada de chave

Desfalcado de alguns de seus principais titulares e em oscilação, o Corinthians terá pela frente uma série de duas "decisões" consecutivas fora de casa e busca virar a chave. Primeiro, o Timão encara o Vasco da Gama pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro, em que vive uma situação complicada. Depois, pega o Athletico-PR na ida das quartas de final da Copa do Brasil.

No Campeonato Brasileiro, o Corinthians vive um momento delicado e não vence há seis rodadas, com três derrotas e três empates. O Alvinegro paulista ocupa a 14ª colocação, com 22 pontos - possui apenas três pontos a mais que o Vitória, que abre a zona de rebaixamento.

O Timão, assim, fará mais um embate direto na briga contra o rebaixamento, dessa vez contra o Vasco, que também está muito próximo do Z4. Além da importância de quebrar o jejum no Brasileiro e voltar a vencer após seis jogos, um triunfo também seria importante para aliviar a pressão e elevar a moral para a Copa do Brasil.

O Corinthians, inclusive, deposita suas fichas no bom retrospecto recente diante do Vasco para tentar sair vitorioso contra a equipe carioca. Dos últimos 15 jogos entre os times, o Timão conquistou 11 vitórias, com outros três empates. O Cruzmaltino venceu apenas uma vez.

Os setores ofensivo e defensivo do Alvinegro paulista também costumam funcionar bem contra o Vasco. Nesse mesmo recorte das 15 partidas, o Corinthians marcou 32 gols e sofreu 12. Assim, a equipe paulista se apoia nos bons números para voltar a vencer no Brasileiro. A bola rola neste domingo, às 16h (de Brasília), em São Januário.

O grande problema é que, para o duelo deste domingo, o Timão não contará com duas peças importantíssimas do seu ataque titular: Yuri Alberto e Memphis não jogam contra o Vasco, ambos lesionados. Além disso, Dorival também não terá à disposição os lesionados Carrillo, José Martínez e Hugo. O quinteto também será baixa para o confronto de ida da Copa do Brasil.

Corinthians tenta 'passar ileso' contra o Athletico-PR por chance de título

Depois de encarar o Vasco no fim de semana, o Corinthians também tem pela frente uma decisão, dessa vez pela Copa do Brasil. O Timão visita o Athletico-PR a partir das 21h30 desta quarta-feira, na Arena da Baixada, no jogo de ida das quartas de final.

Com a primeira partida sendo fora de casa, o Corinthians tem a opção de tentar 'passar ileso' para buscar a classificação dentro de casa, com o apoio da Fiel Torcida. Isso não significa que o Timão abrirá mão de fazer seu jogo, mas um empate, por exemplo, não seria um péssimo resultado.

O Corinthians ainda conta com um trunfo para tentar passar ileso: ainda não sofreu gols nesta edição da Copa do Brasil. Em quatro jogos (dois contra Novorizontino e dois contra o Palmeiras), o Timão conseguiu conter os ataques rivais e se mostrou seguro defensivamente.

A Copa do Brasil é a única chance que o Corinthians tem de conquistar mais um título em 2025 - até porque, como mencionado acima, a situação no Brasileirão não é boa. Justamente por este fator, existe uma dúvida se o Alvinegro irá priorizar o torneio de mata-mata ou a Série A.

Fato é que o Corinthians, nos próximos dias, terá duas decisões importantes fora de casa, e precisará superar os maus números como visitante na temporada se quiser sair com bons resultados. Em 24 partidas, foram oito vitórias, oito empates e oito derrotas, com aproveitamento de 44,4%, além de 21 gols marcados e 28 sofridos.