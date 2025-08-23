DC United x Inter Miami: Onde assistir e escalações do jogo pela MLS
Neste sábado, pela MLS (Major League Soccer), o Inter Miami visita o DC United, às 20h30 (de Brasília), no Audi Field, em Washington, nos Estados Unidos.Onde Assistir
O jogo terá transmissão ao vivo pela Apple TV+, mediante assinatura do MLS Season Pass.
Pontuação
DC United - 29º colocado (20 pontos em 27 jogos)
Inter Miami - 8º colocado (45 pontos em 24 jogos)
Prováveis Escalações
DC United: Barraza; Schnegg, Rowles, MacNaughton, Antley; Hopkins, Servania, Peltola, Herrera; Pirani, Benteke.
Técnico: René Weiler.
Inter Miami: Ustari; Weigandt, Falcon, Lujan, Allen; Busquets, Cremaschi; Allende, Segovia, Picault; Suarez.
Técnico: Javier Mascherano.