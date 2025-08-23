Cuiabá x Atletico-GO pela Série B: onde assistir ao vivo, estatísticas, histórico e prováveis escalações
Cuiabá e Atlético-GO se enfrentam neste domingo, na Arena Pantanal, em Cuiabá, pela 23ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. A bola rola para o duelo a partir das 20h30 (de Brasília).
Veja mais detalhes sobre onde assistir, estatísticas, escalação e histórico de confrontos.
Onde assistir Cuiabá x Atletico-GO ao vivo
- TV fechada: ESPN
- Streaming: Disney+
Como chega o Cuiabá para o confronto
O Cuiabá busca se recuperar na competição após amargar dois jogos seguidos sem vencer. Na última rodada, a equipe mato-grossense empatou em 1 a 1 com o Athletico-PR, fora de casa. O Dourado ocupa nona posição na tabela, com 32 pontos.
Como chega o Atlético-GO para o confronto
Do outro lado, o Atlético-GO mira se afastar da zona de rebaixamento. O Dragão é o 14º colocado, com 27 pontos, e vem de derrota para a Ferroviária, por 3 a 1, em Goiânia.
Histórico de confrontos entre Cuiabá x Atletico-GO
O empate é o resultado que mais predomina nos confrontos entre Cuiabá e Atlético-GO. Ao todo, as equipes se enfrentaram 11 vezes, com nove igualdades, uma vitória para o Dourado e uma para os goianos.
No embate pelo primeiro turno da atual edição da Série B, os times ficaram no 1 a 1. Luizão marcou para o Atlético-GO, enquanto Derik Lacerda deixou tudo igual para o Cuiabá.
Estatísticas
Cuiabá na Série B
- 9 vitórias, 5 empates e 8 derrotas
- 25 gols marcados
- 25 gols sofridos
- Matheusinho: 4 gols / Alisson Safira: 4 gols
Atlético-GO na Série B
- 6 vitórias, 9 empates e 7 derrotas
- 22 gols marcados
- 24 gols sofridos
- Marcelinho: 4 gols
Prováveis escalações
Cuiabá: Guilherme; Mateusinho, Bruno Alves, Nathan e Marcelo Henrique; Martínez, Lucas Mineiro, Calebe, Denilson e Carlos Alberto; Alisson Safira.
Técnico: Eduardo Barros.
Atlético-GO: Vitor; Dudu, Alix, Adriano Martins e Romão; Ham, Kauan, Kelvin, Robert e Martínez; Lelê.
Técnico: Rafael Lacerda.
Arbitragem de Cuiabá x Atlético-GO
- Árbitro: Afro Rocha de Carvalho Filho
- Assistentes: Luis Filipe Goncalves Correa e Schumacher Marques Gomes
- VAR: Marcio Henrique de Gois
Ficha técnica de Cuiabá x Atlético-GO
- Jogo: Cuiabá x Atlético-GO
- Campeonato: 23ª rodada da Série B
- Data: 24 de agosto de 2025 (sexta-feira)
- Horário: 20h30 (de Brasília)
- Local: Arena Pantanal, em Cuiabá (MT)
- Onde assistir: ESPN e Disney+