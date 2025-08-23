Topo

Cuiabá x Atletico-GO pela Série B: onde assistir ao vivo, estatísticas, histórico e prováveis escalações

23/08/2025 20h00

Cuiabá e Atlético-GO se enfrentam neste domingo, na Arena Pantanal, em Cuiabá, pela 23ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. A bola rola para o duelo a partir das 20h30 (de Brasília).

Veja mais detalhes sobre onde assistir, estatísticas, escalação e histórico de confrontos.

Onde assistir Cuiabá x Atletico-GO ao vivo

  • TV fechada: ESPN

  • Streaming: Disney+

Como chega o Cuiabá para o confronto

O Cuiabá busca se recuperar na competição após amargar dois jogos seguidos sem vencer. Na última rodada, a equipe mato-grossense empatou em 1 a 1 com o Athletico-PR, fora de casa. O Dourado ocupa nona posição na tabela, com 32 pontos.

Como chega o Atlético-GO para o confronto

Do outro lado, o Atlético-GO mira se afastar da zona de rebaixamento. O Dragão é o 14º colocado, com 27 pontos, e vem de derrota para a Ferroviária, por 3 a 1, em Goiânia.

Histórico de confrontos entre Cuiabá x Atletico-GO

O empate é o resultado que mais predomina nos confrontos entre Cuiabá e Atlético-GO. Ao todo, as equipes se enfrentaram 11 vezes, com nove igualdades, uma vitória para o Dourado e uma para os goianos.

No embate pelo primeiro turno da atual edição da Série B, os times ficaram no 1 a 1. Luizão marcou para o Atlético-GO, enquanto Derik Lacerda deixou tudo igual para o Cuiabá.

Estatísticas

Cuiabá na Série B

  • 9 vitórias, 5 empates e 8 derrotas

  • 25 gols marcados

  • 25 gols sofridos

  • Matheusinho: 4 gols / Alisson Safira: 4 gols

Atlético-GO na Série B

  • 6 vitórias, 9 empates e 7 derrotas

  • 22 gols marcados

  • 24 gols sofridos

  • Marcelinho: 4 gols

Prováveis escalações

Cuiabá: Guilherme; Mateusinho, Bruno Alves, Nathan e Marcelo Henrique; Martínez, Lucas Mineiro, Calebe, Denilson e Carlos Alberto; Alisson Safira.

Técnico: Eduardo Barros.

Atlético-GO: Vitor; Dudu, Alix, Adriano Martins e Romão; Ham, Kauan, Kelvin, Robert e Martínez; Lelê.

Técnico: Rafael Lacerda.

Arbitragem de Cuiabá x Atlético-GO

  • Árbitro: Afro Rocha de Carvalho Filho

  • Assistentes: Luis Filipe Goncalves Correa e Schumacher Marques Gomes

  • VAR: Marcio Henrique de Gois

Ficha técnica de Cuiabá x Atlético-GO

  • Jogo: Cuiabá x Atlético-GO

  • Campeonato: 23ª rodada da Série B

  • Data: 24 de agosto de 2025 (sexta-feira)

  • Horário: 20h30 (de Brasília)

  • Local: Arena Pantanal, em Cuiabá (MT)

  • Onde assistirESPN e Disney+

