Cruzeiro x Internacional: horário e onde assistir ao jogo do Brasileirão
Cruzeiro e Internacional entram em campo na noite de hoje, às 18h30 (de Brasília), no Mineirão, em Belo Horizonte, pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro.
Onde assistir? Amazon Prime Video (streaming —sujeito às condições da plataforma). O Placar UOL acompanha em tempo real.
O Cruzeiro segue sua perseguição a Flamengo e Palmeiras, mas para isso precisa voltar a ganhar. A equipe de Leonardo Jardim não vence há dois jogos, incluindo o empate contra o Mirassol por 1 a 1 na rodada passada.
Já o Inter vem de derrota por 3 a 1 para o líder Flamengo. O Colorado também tenta virar a chave após a eliminação na Libertadores para o próprio rubro-negro.
Cruzeiro x Internacional -- Campeonato Brasileiro
- Data e hora: 23 de agosto, às 18h30 (de Brasília)
- Local: Mineirão, em Belo Horizonte (MG)
- Transmissão: Amazon Prime Video (streaming --de acordo com as condições da plataforma)
Ao assinar o serviço de streaming pelo nosso link, ganhamos uma comissão, mas você não paga nada a mais por isso.