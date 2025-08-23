Cruzeiro vence Inter, desbanca Palmeiras e assume vice-liderança do Brasileirão
O Cruzeiro venceu o Internacional neste sábado, por 2 a 1, no Mineirão, pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro. Os gols do Cabuloso foram marcados por Matheus Pereira e Kaio Jorge, artilheiro da competição com 15 gols. Bruno Tabata balançou as redes para o Colorado.
Com o resultado, o Cruzeiro assumiu a vice-liderança do Brasileirão, desbancando o Palmeiras, que só entra em campo na segunda-feira, contra o Sport, às 19h (de Brasília), no Allianz Parque. O Cabuloso terá de torcer por um tropeço do Verdão em casa para se manter na segunda colocação, atrás apenas do Flamengo. O Inter, por sua vez, segue na parte de baixo da tabela, com 24 pontos, chegando à quarta derrota consecutiva na temporada.
O Cruzeiro volta a campo na próxima quarta-feira, quando visita o Atlético-MG, na Arena MRV, às 19h30 (de Brasília), pela ida das quartas de final da Copa do Brasil. Já o Internacional terá pela frente o Fortaleza, no dia 31 de agosto, domingo, às 20h30 (de Brasília), no Beira-Rio, pelo Brasileirão.
O jogo
O Cruzeiro abriu o placar aos 18 minutos. Wanderson acionou Matheus Pereira, que, de primeira, da entrada da área, encobriu Rochet, marcando um golaço para sacudir o Mineirão.
Mas, a vantagem do Cabuloso durou pouco. Aos 23, o Inter empatou com Bruno Tabata. O meio-campista recebeu na entrada da área, ajeitou e bateu no cantinho, sem chances para Cássio, que se esticou todo, mas não conseguiu alcançar a bola.
No segundo tempo, a primeira boa oportunidade de gol aconteceu aos 11 minutos e foi do Cruzeiro. Após boa jogada individual, Wanderson levantou na área, mandando na medida para Christian, que, no segundo pau, cabeceou buscando o canto, mas errou a pontaria, desperdiçando uma grande chance.
Pouco depois, porém, o Cruzeiro foi mais letal. Aos 13 minutos, William conseguiu fazer o desarme e deixou Kaio Jorge na cara do gol. O artilheiro do Campeonato Brasileiro finalizou com uma cavadinha, sem chances para Rochet, recolocando o Cabuloso à frente no placar.
Daí em diante o Internacional até tentou ir para cima do Cruzeiro em busca do empate, mas os donos da casa se mantiveram bem postados, optando por explorar o contra-ataque. Em uma das investidas do Cabuloso, já nos minutos finais, Borré acabou sendo expulso por dura entrada em Christian, acabando, assim, com as chances de o Colorado evitar a derrota no Mineirão.
FICHA TÉCNICA
CRUZEIRO 2 X 1 INTERNACIONAL
Local: Mineirão, em Belo Horizonte (MG)
Data: 23 de agosto de 2025, sábado
Horário: 18h30 (de Brasília)
Árbitro: Matheus Delgado Candançan (SP)
Assistentes: Rodrigo Figueiredo Henrique Correa (RJ) e Daniel Ziolli (SP)
VAR: Gilberto Rodrigues Castro Júnior (PE)
Gols: Matheus Pereira, aos 18 do 1ºT, Kaio Jorge, aos 13 do 2ºT (Cruzeiro); Bruno Tabata, aos 23 do 1ºT (Inter)
Cartões amarelos: Juninho, Bernabei, Bruno Tabata, Vitão (Inter); Lucas Romero (Cruzeiro)
Cartão vermelho: Borré (Inter)
CRUZEIRO: Cássio; William, Fabrício Bruno, Villalba e Kaiki; Lucas Romero, Lucas Silva (Eduardo) e Matheus Pereira (Gabigol); Christian, Wanderson (Matheus Henrique) e Kaio Jorge (Kenji).
Técnico: Leonardo Jardim.
INTERNACIONAL: Rochet; Aguirre, Juninho, Vitão e Bernabei; Richard (Luis Otávio), Alan Rodríguez (Raykkonen) e Bruno Tabata (Gustavo Prado); Wesley (Carbonero), Alan Patrick e Ricardo Mathias (Borré).
Técnico: Roger Machado.