Topo

Esporte

Cruzeiro faz golaços, supera Inter e volta a incomodar Flamengo e Palmeiras

Kaio Jorge celebra gol do Cruzeiro sobre o Inter em jogo do Brasileirão - Gustavo Aleixo/Cruzeiro
Kaio Jorge celebra gol do Cruzeiro sobre o Inter em jogo do Brasileirão Imagem: Gustavo Aleixo/Cruzeiro
do UOL

Colaboração para o UOL

23/08/2025 20h26

Com golaços de Matheus Pereira e Kaio Jorge, o Cruzeiro venceu o Internacional por 2 a 1 neste sábado, em confronto pela 21ª rodada da Série A do Brasileirão. Tabata foi o autor do único tento da equipe colorada.

Com o resultado, o Cabuloso chegou a 41 pontos no torneio e finalizou o sábado na vice-liderança, a frente do Palmeiras por dois pontos e encostado no Flamengo, líder com 43. O Colorado se manteve com 24 conquistados em 20 partidas.

As equipes voltam a campo na próxima semana: o Cruzeiro visita o Galo pelo primeiro clássico da Copa do Brasil, na quarta-feira, às 19h30 (de Brasília), enquanto o Inter recebe o Fortaleza no Beira-Rio no domingo, pelo Brasileirão, às 20h30.

Rochet evita derrota ainda pior

O goleiro do Inter fez duas belas defesas durante o confronto, e "cancelou" goleada do Cruzeiro. Além dos golaços de Matheus Pereira e Kaio Jorge, Wanderson e Romero também ficaram muito perto de balançar as redes.

Pelo outro lado, Cássio pouco trabalhou, mesmo com melhora significativa do Inter na partida. O Colorado finalizou apenas quatro vezes, enquanto o Cabuloso teve 15 chances na partida.

Gols e destaques

Rochet evitou belo gol de Romero. O volante encontrou espaço na entrada da grande área e finalizou forte, mas o goleiro uruguaio caiu bem e conseguiu espalmar o chute do rival.

Matheus Pereira comemora gol em Cruzeiro x Inter, confronto do Brasileirão - GILSON LOBO/AGIF - GILSON LOBO/AGIF
Matheus Pereira comemora gol em Cruzeiro x Inter, confronto do Brasileirão
Imagem: GILSON LOBO/AGIF

Matheus Pereira marcou golaço e colocou o Cruzeiro na frente! Após linda virada de jogo, Wanderson rolou a bola para o camisa 10, que chutou com classe de primeira e encobriu Rochet, aos 18 minutos.

Tabata empatou pouco depois! O camisa 17 recebeu sob marcação, se desvinculou e finalizou no canto esquerdo de Cássio para deixar tudo igual, aos 23 minutos.

Mais uma ótima defesa de Rochet. Wanderson recebeu com liberdade e finalizou forte, mas o goleiro conseguiu evitar o segundo do Cabuloso.

Outro golaço do Cruzeiro! Para ampliar e colocar o Cabuloso na frente novamente, Kaio Jorge recebeu na grande área e finalizou por cobertura contra Rochet, aos 12 minutos do segundo tempo.

Borré entrou no segundo tempo e foi expulso por carrinho perigoso. O atacante foi uma das opções de Roger Machado na busca pelo empate, mas foi derrubado por Christian e devolveu a falta recebida com uma entrada na altura do joelho do rival. O árbitro deu cartão vermelho direto para o atleta.

Ficha técnica
Cruzeiro 2 x 1 Internacional

Competição: 21ª rodada da Série A do Brasileirão
Local: Mineirão - Minas Gerais
Data e hora: 23 de agosto de 2025, às 18h30 (de Brasília)
Árbitro: Matheus Delgado Candançan
Assistentes: Rodrigo Figueiredo Henrique Correa e Daniel Paulo Ziolli
VAR: Gilberto Rodrigues Castro Junior
Gols: Matheus Pereira, aos 18'/1ºT, Tabata, aos 23'/1ºT, Kaio Jorge, aos 12'/2ºT
Amarelos: Romero (Cruzeiro); Tabata, Juninho, Bernabei, Vitão e Gustavo Prado (Internacional)
Vermelho: Borré (Internacional)

Cruzeiro: Cássio; William, Fabrício Bruno, Villalba e Kaiki; Lucas Romero, Lucas Silva (Eduardo) e Christian; Matheus Pereira (Gabigol), Kaio Jorge (Kenji) e Wanderson (Matheus Henrique). Técnico: Leonardo Jardim

Internacional: Rochet; Aguirre, Juninho, Vitão e Bernabei; Richard (Luis Otávio), Alan Rodríguez (Raykkonen) e Tabata (Gustavo Prado); Wesley (Carbonero), Alan Patrick e Ricardo Mathias (Borré). Técnico: Roger Machado

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

Esporte

Kaio Jorge marca por cobertura e Cruzeiro se reabilita no Brasileirão ao bater o Internacional

Corinthians estreia com vitória na terceira fase do Paulista Sub-15 e Sub-17

Cruzeiro vence Inter, desbanca Palmeiras e assume vice-liderança do Brasileirão

Cruzeiro faz golaços, supera Inter e volta a incomodar Flamengo e Palmeiras

Goiás ganha do América-MG e assume a liderança isolada da Série B

CBF promove mudanças no calendário do futebol brasileiro para a reta final de 2025

São Paulo x Atlético-MG: onde assistir ao vivo, estatísticas, histórico e escalações

Ferroviária x Volta Redonda pela Série B: onde assistir ao vivo, estatísticas e histórico de confrontos

Real Oviedo x Real Madrid: onde assistir ao vivo, estatísticas, histórico e prováveis escalações

Juventude x Botafogo pelo Brasileirão: onde assistir, estatísticas, histórico e prováveis escalações

Fortaleza x Mirassol pelo Brasileirão: onde assistir ao vivo, estatísticas, histórico e prováveis escalações