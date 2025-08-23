Cruzeiro faz golaços, supera Inter e volta a incomodar Flamengo e Palmeiras
Com golaços de Matheus Pereira e Kaio Jorge, o Cruzeiro venceu o Internacional por 2 a 1 neste sábado, em confronto pela 21ª rodada da Série A do Brasileirão. Tabata foi o autor do único tento da equipe colorada.
Com o resultado, o Cabuloso chegou a 41 pontos no torneio e finalizou o sábado na vice-liderança, a frente do Palmeiras por dois pontos e encostado no Flamengo, líder com 43. O Colorado se manteve com 24 conquistados em 20 partidas.
As equipes voltam a campo na próxima semana: o Cruzeiro visita o Galo pelo primeiro clássico da Copa do Brasil, na quarta-feira, às 19h30 (de Brasília), enquanto o Inter recebe o Fortaleza no Beira-Rio no domingo, pelo Brasileirão, às 20h30.
Rochet evita derrota ainda pior
O goleiro do Inter fez duas belas defesas durante o confronto, e "cancelou" goleada do Cruzeiro. Além dos golaços de Matheus Pereira e Kaio Jorge, Wanderson e Romero também ficaram muito perto de balançar as redes.
Pelo outro lado, Cássio pouco trabalhou, mesmo com melhora significativa do Inter na partida. O Colorado finalizou apenas quatro vezes, enquanto o Cabuloso teve 15 chances na partida.
Gols e destaques
Rochet evitou belo gol de Romero. O volante encontrou espaço na entrada da grande área e finalizou forte, mas o goleiro uruguaio caiu bem e conseguiu espalmar o chute do rival.
Matheus Pereira marcou golaço e colocou o Cruzeiro na frente! Após linda virada de jogo, Wanderson rolou a bola para o camisa 10, que chutou com classe de primeira e encobriu Rochet, aos 18 minutos.
Tabata empatou pouco depois! O camisa 17 recebeu sob marcação, se desvinculou e finalizou no canto esquerdo de Cássio para deixar tudo igual, aos 23 minutos.
Mais uma ótima defesa de Rochet. Wanderson recebeu com liberdade e finalizou forte, mas o goleiro conseguiu evitar o segundo do Cabuloso.
Outro golaço do Cruzeiro! Para ampliar e colocar o Cabuloso na frente novamente, Kaio Jorge recebeu na grande área e finalizou por cobertura contra Rochet, aos 12 minutos do segundo tempo.
Borré entrou no segundo tempo e foi expulso por carrinho perigoso. O atacante foi uma das opções de Roger Machado na busca pelo empate, mas foi derrubado por Christian e devolveu a falta recebida com uma entrada na altura do joelho do rival. O árbitro deu cartão vermelho direto para o atleta.
Ficha técnica
Cruzeiro 2 x 1 Internacional
Competição: 21ª rodada da Série A do Brasileirão
Local: Mineirão - Minas Gerais
Data e hora: 23 de agosto de 2025, às 18h30 (de Brasília)
Árbitro: Matheus Delgado Candançan
Assistentes: Rodrigo Figueiredo Henrique Correa e Daniel Paulo Ziolli
VAR: Gilberto Rodrigues Castro Junior
Gols: Matheus Pereira, aos 18'/1ºT, Tabata, aos 23'/1ºT, Kaio Jorge, aos 12'/2ºT
Amarelos: Romero (Cruzeiro); Tabata, Juninho, Bernabei, Vitão e Gustavo Prado (Internacional)
Vermelho: Borré (Internacional)
Cruzeiro: Cássio; William, Fabrício Bruno, Villalba e Kaiki; Lucas Romero, Lucas Silva (Eduardo) e Christian; Matheus Pereira (Gabigol), Kaio Jorge (Kenji) e Wanderson (Matheus Henrique). Técnico: Leonardo Jardim
Internacional: Rochet; Aguirre, Juninho, Vitão e Bernabei; Richard (Luis Otávio), Alan Rodríguez (Raykkonen) e Tabata (Gustavo Prado); Wesley (Carbonero), Alan Patrick e Ricardo Mathias (Borré). Técnico: Roger Machado