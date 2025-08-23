Topo

Esporte

CR7 marca na final da Supercopa saudita, mas Al-Nassr perde e amplia jejum

Cristiano Ronaldo comemora gol na final da Supercopa saudita - Wun Suen/AFP
Cristiano Ronaldo comemora gol na final da Supercopa saudita Imagem: Wun Suen/AFP

Hong Kong

23/08/2025 11h35

Cristiano Ronaldo bem que tentou, abriu o placar para o Al-Nassr - seu 100º gol pelo clube -, mas viu sua equipe perder o título da Supercopa da Arábia Saudita para o Al-Ahli por 5 a 3 nos pênaltis, neste sábado, em Hong Kong, após empate por 2 a 2 no tempo regulamentar.

O resultado amplia o jejum da estrelada equipe comandada por Jorge Jesus, que também conta com nomes como Coman, João Félix, Iñigo Martínez e o ex-corintiano Wesley. A única conquista do astro português pelo clube de Riad foi a Copa dos Campeões Árabes de 2023, logo em sua temporada de estreia no futebol saudita.

Acostumado a levantar troféus - são 34 na carreira, além dos prêmios individuais -, Cristiano Ronaldo só faturou um título desde então, com a seleção portuguesa, em junho passado, ao superar a Espanha na decisão da Liga das Nações. Os seguidos fracassos da equipe fizeram o craque pensar em deixar o clube neste ano, mas a promessa de reforçar o elenco o acabou convencendo a renovar o vínculo.

O atacante de 40 anos inaugurou o placar na reta final do primeiro tempo, deslocando o goleiro Mendy em cobrança de pênalti para anotar seu 100º gol pelo Al-Nassr, mas Kessié empatou ainda antes do intervalo. Na etapa final, novamente nos minutos derradeiros, Brozovic deixou o Al-Nassr perto da taça ao anotar 2 a 1, mas o brasileiro Ibañez contou com a falha do compatriota Bento para colocar o Al-Ahli em igualdade.

Cristiano Ronaldo voltou a estufar a rede na decisão por penalidades, mas Mendy defendeu a cobrança de Al-Khaibari e o brasileiro Galeno confirmou o triunfo por 5 a 3 para o Al-Ahli. Após o apito final, o atacante português não escondeu a frustração e deixou o campo cabisbaixo após desperdiçar mais uma chance de ser campeão.

