Coritiba fica no empate sem gols com o Remo em casa e pode perder a liderança da Série B

Coritiba e Remo ficaram no empate na tarde deste sábado, no estádio Couto Pereira, em confronto válido pela 23ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O duelo terminou sem gols, em uma partida marcada pelo equilíbrio, chances desperdiçadas e pela expulsão do goleiro Pedro Morisco após uma cotovelada na segunda etapa.

Com o resultado, o Coritiba chegou aos 43 pontos e pode perder a liderança da competição para o Goiás, que soma 41 e ainda joga na rodada. O G-4 segue com Chapecoense e Criciúma. O Remo, por sua vez, alcançou 35 pontos e ocupa agora a sexta posição, firme na luta pelo acesso.

No primeiro tempo, o Coritiba teve maior controle da posse de bola e buscou o ataque com cruzamentos e finalizações de média distância. Jogando em casa, o time paranaense assustou com Ronier e Clayson, que protagonizaram os lances de maior perigo, mas pararam em boas defesas de Marcelo Rangel.

O Remo apostou em contra-ataques e chegou a assustar em duas finalizações de Sávio e Marrony, exigindo boas intervenções de Pedro Morisco. Apesar do ritmo intenso, a etapa inicial terminou com o placar igual, mostrando o equilíbrio entre dois times que brigam para jogar o Brasileirão da próxima temporada.

Na volta do intervalo, o equilíbrio permaneceu, mas os lances decisivos ficaram para a metade final. O Coritiba quase abriu o placar com Ronier, que acertou o travessão logo aos oito minutos. Pouco depois, o goleiro Pedro Morisco foi expulso após cometer falta em Caio Vinícius, deixando a equipe paranaense com um a menos.

O Remo tentou aproveitar a superioridade numérica, mas esbarrou na defesa adversária e no bom trabalho de Pedro Rangel. O Coritiba ainda chegou a ter um pênalti marcado após chute de Ronier que desviou em Klaus, mas a decisão foi revista pelo VAR e anulada em seguida.

Na sequência da competição, o Coritiba volta a campo na sexta-feira, às 19h, contra o Operário, fora de casa. Mirando o G-4, o Remo recebe o Criciúma na quinta-feira, às 21h35, em Belém.

FICHA TÉCNICA

CORITIBA 0 X 0 REMO

CORITIBA - Pedro Morisco; Tiago Cóser (João Almeida), Maicon, Jacy e Machado (Carlos de Pena); Sebastián Gómez (Wallison), Zeca e Josué; Clayson (Pedro Rangel), Dellatorre (Gustavo Coutinho) e Lucas Ronier. Técnico: Mozart.

REMO - Marcelo Rangel; Nathan Santos, Klaus, Reynaldo e Sávio; Caio Vinícius, Jaderson (Freitas) e Diego (Régis); Marcelinho (Pedro Costa), Davó (Nicolás Ferreira) e Marrony (Eduardo Melo). Técnico: António Oliveira.

CARTÕES AMARELOS - Josué (Coritiba); Davó e Marrony (Remo).

CARTÃO VERMELHO - Pedro Morisco (Coritiba).

ÁRBITRO - Jefferson Ferreira de Moraes (GO).

RENDA - R$ 901.618,00.

PÚBLICO - 35.315 torcedores.

LOCAL - Estádio Couto Pereira, em Curitiba (PR).