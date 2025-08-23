Coritiba e Remo ficam no empate na Série B com arbitragem polêmica

Remo e Coritiba ficaram no 0 a 0, neste sábado, no Estádio Couto Pereira, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro Série B. A partida teve chances claras de gols para os dois lados, além de diversas intervenções do árbitro Jefferson Ferreira de Moraes, que após revisão anulou decisões importantes.

O Coxa chega aos 43 pontos e aguarda o encerramento da rodada para saber se irá manter a liderança da Série B. O Remo está com 35 pontos e permanece fora do G4.

? 2T | ? 58? | Lutamos e buscamos a vitória em casa, infelizmente ela não veio. Obrigado pelo apoio, Nação Alviverde! O apoio de vocês é fundamental pra gente buscar nosso objetivo. ? #CFCxREM | 0?x0?

?? #CoxaNoBrasileiro pic.twitter.com/SfvcDrBIKE ? Coritiba (@Coritiba) August 23, 2025

Na próxima rodada, o Coritiba enfrenta o Operário-PR, no dia 29, às 19h (de Brasília), no Estádio Germano Krüger. Já o Remo recebe o Criciúma no dia 28, às 21h35, no Mangueirão.

A partida

O Coritiba quase abriu o placar aos 25 minutos do primeiro tempo: Josué cruzou na área, Clayson desviou e o goleiro Marcelo Rangel defendeu. No rebote, Ronier bateu de perna esquerda, mas Reynaldo travou a finalização depois de defender com o corpo. Aos 42, Marrone puxou Josué e recebeu cartão amarelo após confusão com o jogador coxa-branca.

Na etapa final, o Remo proporcionou perigo aos nove minutos, quando Lucas Ronier acertou o travessão. Pouco depois, aos 14, o goleiro Pedro Morisco foi expulso por cotovelada em Caio Vinícius. O árbitro chegou a marcar pênalti para o Coritiba, mas voltou atrás após revisão no VAR, mantendo apenas o cartão vermelho para o arqueiro.

Aos 18, Matheus Davó também foi punido com cartão vermelho após falta em Gomes, mas a decisão foi alterada para amarelo depois da checagem do vídeo. Já aos 44, um pênalti para o Coritiba por suposto toque de mão de Klaus foi igualmente anulado após nova análise do VAR.

No total, foram distribuídos sete cartões: dois amarelos e um vermelho para o Coritiba e quatro amarelos para o Remo.