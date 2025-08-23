Coritiba e Goiás vão jogar em casa de olho na liderança da Série B

Na briga direta pela liderança do Campeonato Brasileiro da Série B, Coritiba e Goiás vão estar em campo, neste sábado, pela 23ª rodada. Favoritos ao acesso os dois clubes tradicionais estão separados na tabela por apenas um ponto: 42 a 41.

A partir das 16 horas o líder Coritiba recebe o Remo, que mira o G-4, zona de acesso, no Estádio Couto Pereira, na capital paranaense. Com 42 pontos, o time paranaense precisa vencer para se manter no topo, enquanto os visitantes, com 34, aparecem em quinto e estão dois atrás do Novorizontino, primeiro time na zona de acesso. A torcida do Coxa passou a confiar no time e para este jogo já tinham sido vendidos, até sexta-feira, mais de 30 mil ingressos.

Pouco mais tarde, às 18h, é a vez do Goiás tentar aproveitar um possível tropeço do Coritiba para tentar retomar o topo. Com 41 pontos, o time goiano encara o América-MG no Estádio Hailé Pinheiro, em um duelo de opostos. Isso porque os mineiros possuem 22 e aparecem na primeira posição fora da zona de rebaixamento. O América tenta a recuperação agora sob o comando de Alberto Valentim, ex-técnico da Ponte Preta.

A partir das 20 horas o CRB recebe o Athletico-PR, no estádio Rei Pelé, em Maceió (AL). Com 31 pontos, o time alagoano ocupa o meio da tabela e precisa vencer para seguir sonhando com o acesso, assim como o adversário, que tem 27 e vive má fase no torneio. Rebaixado ano passado, o time paranaense ainda não 'acertou o pé'.

A 23ª rodada da Série B segue domingo, com Paysandu e Operário, às 16h, na Curuzu, Ferroviária e Volta Redonda, às 18h30, na Arena Fonte Luminosa, e Cuiabá e Atlético-GO, a partir das 20h30, na Arena Pantanal.

Na segunda-feira, a rodada será encerrada com mais dois jogos. Às 19h, Botafogo-SP e Vila Nova se enfrentam na Arena NicNet, em Ribeirão Preto (SP). Pouco mais tarde, às 21h30, Avaí e Amazonas fecham a rodada na Ressacada, em Florianópolis (SC).