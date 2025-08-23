Corinthians tem acordo verbal por atacante do Boston River

O Corinthians tem um acordo verbal pela contratação do atacante Agustín Anello, do Boston River (URU).

O que aconteceu

Os clubes já trocam documentos pela contratação do ponta de 23 anos, que tem contrato com os uruguaios até 2026.

O jogador chegou ao Boston River em agosto de 2024 e tem seis gols na última temporada. Ele disputou 31 partidas e tem duas assistências.

O Corinthians tenta derrubar o transfer ban para poder contratar Anello. O clube prepara uma terceira investida para renegociar a dívida com o Santos Laguna, do México, por Félix Torres.

Neste momento, o Alvinegro está impedido de registrar novos jogadores. O time paulista já aparece na lista de clubes punidos pela Fifa.

A medida é válida por três janelas de transferências. A punição contempla a atual janela e valerá pelas próximas duas caso o clube não reverta a situação.

O Corinthians deve cerca de R$ 33 milhões (US$ 6,1 milhões) pela compra do zagueiro equatoriano, realizada no início do ano passado. Os mexicanos alegam que receberam apenas a primeira parcela da compra, no valor de 2 milhões de dólares, de um total de 6,5 milhões.