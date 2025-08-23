Corinthians tem acordo verbal por atacante do Boston River

Topo

Agustín Anello, atacante do do Boston River, tem acordo verbal com o Corinthians Imagem: Eitan ABRAMOVICH / AFP
23/08/2025 15h24

O Corinthians tem um acordo verbal pela contratação do atacante Agustín Anello, do Boston River (URU).

Os clubes já trocam documentos pela contratação do ponta de 23 anos, que tem contrato com os uruguaios até 2026.

O jogador chegou ao Boston River em agosto de 2024 e tem seis gols na última temporada. Ele disputou 31 partidas e tem duas assistências.

O Corinthians tenta derrubar o transfer ban para poder contratar Anello. O clube prepara uma terceira investida para renegociar a dívida com o Santos Laguna, do México, por Félix Torres.

Neste momento, o Alvinegro está impedido de registrar novos jogadores. O time paulista já aparece na lista de clubes punidos pela Fifa.

A medida é válida por três janelas de transferências. A punição contempla a atual janela e valerá pelas próximas duas caso o clube não reverta a situação.

O Corinthians deve cerca de R$ 33 milhões (US$ 6,1 milhões) pela compra do zagueiro equatoriano, realizada no início do ano passado. Os mexicanos alegam que receberam apenas a primeira parcela da compra, no valor de 2 milhões de dólares, de um total de 6,5 milhões.

