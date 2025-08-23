Corinthians homologa candidaturas para eleição presidencial e vice do CD

O Corinthians divulgou a homologação das candidaturas para a eleição que será realizada na próxima segunda-feira (25). Após o período de 24 horas disponível para apresentação de impugnações ? que não ocorreram ?, os nomes dos concorrentes foram confirmados pelo Conselho Deliberativo do clube.

Para o cargo de presidente, estão oficialmente na disputa André Castro, Antônio Roque Citadini e Osmar Stabile, atual presidente interino. Já para a vice-presidência do Conselho Deliberativo, os candidatos homologados são Leonardo Pantaleão, Peterson Ruan e Rodrigo Bittar.

O eleito para a vice-presidência do Conselho Deliberativo também assumirá a presidência da Comissão de Ética, ficando responsável por liderar investigações e propor consequências referentes aos casos em análise pelo órgão.

Atualmente, a Comissão acompanha cerca de 26 processos, incluindo apurações sobre gastos do ex-presidente Andrés Sanchez e pedidos de expulsão de Augusto Melo, destituído do cargo.

A eleição definirá, portanto, não apenas a liderança do Conselho Deliberativo, mas também o presidente do clube até o fim do mandato, em 31 de dezembro de 2026, quando se encerraria o mandato de Augusto. A homologação das candidaturas encerra a fase de disputas preliminares e define oficialmente os nomes que disputarão o comando do Corinthians nas próximas eleições.

Confira a nota completa publicada pelo Timão

"HOMOLOGAÇÃO DE CANDIDATURAS







Nos termos das atribuições que me são conferidas pelo Estatuto Social do Sport Club Corinthians Paulista, após a publicação e divulgação determinadas pela Comissão Eleitoral com os nomes dos concorrentes aos cargos em disputa nas eleições que serão realizadas no próximo dia 25 de agosto de 2025 (segunda-feira) e decorridas as 24 (vinte e quatro) horas para que qualquer associado(a), individual ou coletivamente, pudesse apresentar impugnação ao(s) candidato(s), fato que não ocorreu, DECLARO homologadas as candidaturas dos senhores André Castro, Antônio Roque Citadini e Osmar Stabile ao cargo de Presidente da Diretoria e dos senhores Leonardo Pantaleão, Peterson Ruan e Rodrigo Bittar ao cargo de Vice-Presidente do Conselho Deliberativo para o mandato que se encerrará em 31 de dezembro de 2026.







Comunique-se, Publique-se, Divulgue-se;



São Paulo, 23 de agosto de 2025?