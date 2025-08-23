Topo

Esporte

Corinthians homologa candidaturas para eleição presidencial e vice do CD

23/08/2025 19h32

O Corinthians divulgou a homologação das candidaturas para a eleição que será realizada na próxima segunda-feira (25). Após o período de 24 horas disponível para apresentação de impugnações ? que não ocorreram ?, os nomes dos concorrentes foram confirmados pelo Conselho Deliberativo do clube.

Para o cargo de presidente, estão oficialmente na disputa André Castro, Antônio Roque Citadini e Osmar Stabile, atual presidente interino. Já para a vice-presidência do Conselho Deliberativo, os candidatos homologados são Leonardo Pantaleão, Peterson Ruan e Rodrigo Bittar.

O eleito para a vice-presidência do Conselho Deliberativo também assumirá a presidência da Comissão de Ética, ficando responsável por liderar investigações e propor consequências referentes aos casos em análise pelo órgão.

Atualmente, a Comissão acompanha cerca de 26 processos, incluindo apurações sobre gastos do ex-presidente Andrés Sanchez e pedidos de expulsão de Augusto Melo, destituído do cargo.

A eleição definirá, portanto, não apenas a liderança do Conselho Deliberativo, mas também o presidente do clube até o fim do mandato, em 31 de dezembro de 2026, quando se encerraria o mandato de Augusto. A homologação das candidaturas encerra a fase de disputas preliminares e define oficialmente os nomes que disputarão o comando do Corinthians nas próximas eleições.

Confira a nota completa publicada pelo Timão

"HOMOLOGAÇÃO DE CANDIDATURAS


Nos termos das atribuições que me são conferidas pelo Estatuto Social do Sport Club Corinthians Paulista, após a publicação e divulgação determinadas pela Comissão Eleitoral com os nomes dos concorrentes aos cargos em disputa nas eleições que serão realizadas no próximo dia 25 de agosto de 2025 (segunda-feira) e decorridas as 24 (vinte e quatro) horas para que qualquer associado(a), individual ou coletivamente, pudesse apresentar impugnação ao(s) candidato(s), fato que não ocorreu, DECLARO homologadas as candidaturas dos senhores André Castro, Antônio Roque Citadini e Osmar Stabile ao cargo de Presidente da Diretoria e dos senhores Leonardo Pantaleão, Peterson Ruan e Rodrigo Bittar ao cargo de Vice-Presidente do Conselho Deliberativo para o mandato que se encerrará em 31 de dezembro de 2026.


Comunique-se, Publique-se, Divulgue-se;

São Paulo, 23 de agosto de 2025?

As mais lidas agora

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

Laxante natural para soltar intestino preso: veja como preparar a bebida

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

Esporte

Brasileiras brilham e conquistam inédita medalha de prata no Mundial de Ginástica Rítmica

Brasil conquista medalha de prata inédita no Mundial de Ginástica Rítmica

Conjunto do Brasil na ginástica rítmica luta por mais 2 medalhas no domingo

País tem maior resultado da história na ginástica rítmica com 'Evidências'

Brasil conquista a inédita medalha de prata no Mundial de ginástica rítmica

Carbonero lamenta 4ª derrota consecutiva do Inter: "As coisas não estão dando certo"

Flamengo busca empate heroico, vence Barcelona nos pênaltis e leva o bi no Mundial sub-20

Kaio Jorge celebra grande fase no Cruzeiro e comenta sobre chances na Seleção

Corinthians desembarca no Rio para enfrentar o Vasco

Kaio Jorge marca por cobertura e Cruzeiro se reabilita no Brasileirão ao bater o Internacional

Corinthians estreia com vitória na terceira fase do Paulista Sub-15 e Sub-17