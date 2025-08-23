Corinthians estreia com vitória na terceira fase do Paulista Sub-15 e Sub-17

Neste sábado, o Corinthians iniciou a terceira fase do Campeonato Paulista das categorias Sub-15 e Sub-17 com desempenhos positivos fora de casa. O time Sub-15 goleou o União Suzano por 6 a 0, em Suzano, enquanto o Sub-17 superou o Real Soccer por 3 a 1, em Santana de Parnaíba.

O duelo da categoria Sub-15 contou com uma atuação sólida do Timão, comandado pelo técnico Edu Vergueiro. Os gols do Alvinegro foram marcados por Felipe Enzo (2), Kaio Wesley, Igor Macedo e Luan Banhado (2).

A equipe que iniciou a partida foi: Matheus; Nagashima, Caio Manuel (Juan Carlos), Marcello (Arthur Couto) e Rafael Luiz; Kaio Wesley (Lucas Lopes), Leo Saraiva (Arthur Afro) e Igor Macedo (Thiago Coelho); Felipe Enzo (Luan Banhado), Morelli (Leo Rodrigues) e Moscardo. Abnner e Medina não foram utilizados.

Já em Santana de Parnaíba, o Sub-17, sob comando de Raphael Laruccia, venceu o Real Soccer com gols que garantiram a vantagem no placar. Guilherme Amorim, Lucca Caramico e João Gabriel marcaram para o Timão.

A escalação inicial foi: Pietro; Kaio Vinicius, Iago Machado, Pedro Neto (Cauã Ribeiro) e Denner (Vini Gomes); Thomas (Victor Calderan), Lucca (Caio Lisboa) e Guilherme Amorim; Kawe Klayver (Dante), Tupã (João Gabriel) e Lucca Caramico (Cristian). Milani e Cauã Souza não participaram da partida.

As duas equipes voltam a campo no próximo sábado, na Fazendinha. O Sub-15 enfrentará o Marília às 9h (de Brasília), enquanto o Sub-17 jogará contra o São Paulo às 11h. Antes disso, o time Sub-17 terá compromisso pelo Campeonato Brasileiro da categoria, visitando o Vasco pela 16ª rodada na próxima terça-feira, às 15h.