Corinthians encerra preparação para pegar o Vasco; veja provável escalação

Neste sábado, no CT Joaquim Grava, o Corinthians encerrou sua preparação para enfrentar o Vasco, pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro. As equipes se enfrentam neste domingo, às 16h (de Brasília), em São Januário.

O grupo de atletas iniciou o dia com musculação na parte interna das instalações e aquecimento no gramado. Na sequência, sob o comando de Dorival Júnior, realizou atividade com bola.

O treinador não poderá contar com cinco jogadores: os atacantes Yuri Alberto (hérnia inguinal) e Memphis Depay (lesão muscular na coxa), os meio-campistas Carrillo (cirurgia no tornozelo) e José Martínez (cirugia na mão), e o lateral Hugo (hérnia inguinal).

Em contrapartida, Dorival poderá contar com os retornos do zagueiro Cacá, do lateral Angileri e do atacante Romero, que cumpriram suspensão e podem atuar. Entretanto, a tendência é que nenhum deles esteja entre os 11 iniciais.

Desta forma, uma provável escalação do Timão tem: Hugo Souza; Matheuzinho, André Ramalho, Gustavo Henrique e Matheus Bidu; Raniele, Charles (Maycon), Breno Bidon e Garro; Gui Negão e Kayke (Romero ou Talles Magno).

O Alvinegro passa por um momento delicado e está ameaçado pela zona de rebaixamento no Campeonato Brasileiro. O Corinthians não sabe o que é vencer há seis rodadas e ocupa a 14ª colocação, com 22 pontos - tem três a mais que o Vitória, time que abre a zona de rebaixamento.