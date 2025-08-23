Corinthians divulga relacionados para duelo contra o Vasco

O Corinthians divulgou, na tarde deste sábado, a lista dos relacionados para o duelo contra o Vasco, válido pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro. As equipes se enfrentam neste domingo, às 16h (de Brasília), em São Januário.

No momento, Dorival não conta com cinco jogadores: os atacantes Yuri Alberto (hérnia inguinal) e Memphis Depay (lesão muscular na coxa), os meio-campistas Carrillo (cirurgia no tornozelo) e José Martínez (cirugia na mão), e o lateral Hugo (hérnia inguinal).

Em contrapartida, o treinador poderá contar com os retornos do zagueiro Cacá, do lateral Angileri e do atacante Romero, que cumpriram suspensão e podem atuar. Entretanto, a tendência é que nenhum deles esteja entre os 11 iniciais. A novidade é o jovem volante André, que foi relacionado pela primeira vez.

O Alvinegro passa por um momento delicado e está ameaçado pela zona de rebaixamento no Campeonato Brasileiro. O Corinthians não sabe o que é vencer há seis rodadas e ocupa a 14ª colocação, com 22 pontos - tem três a mais que o Vitória, time que abre a zona de rebaixamento.

Confira a lista de relacionados do Timão

Goleiros: Felipe Longo, Hugo Souza e Kauê



Zagueiros: André Ramalho, Cacá, Félix Torres, Gustavo Henrique e João Pedro



Laterais: Fabrizio Angileri, Matheus Bidu e Matheuzinho



Meias: André, Breno Bidon, Charles, Dieguinho, Luiz Gustavo, Maycon, Raniele, Rodrigo Garro e Ryan



Atacantes: Gui Negão, Kayke, Romero, Talles Magno e Vitinho