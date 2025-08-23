Topo

Corinthians divulga informações sobre venda de ingressos para clássico contra o Palmeiras pelo Brasileiro

Neste sábado, o Corinthians divulgou informações sobre a venda de ingressos para o clássico contra o Palmeiras, válido pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro, na Neo Química Arena. O Derby acontece no dia 31 de agosto, domingo, às 18h30 (de Brasília).

As vendas começam nesta segunda-feira através do site fieltorcedor.com.br. A partir das 13 horas, não pagantes e PCDs podem garantir seus ingressos. Mais tarde, às 15 horas, os sócios torcedores do plano Minha Cadeira terão acesso liberado para adquirir as entradas.

A abertura das vendas seguirá de forma escalonada, levando em consideração (enquanto houver ingressos disponíveis) as prioridades dos planos do programa de sócios Fiel Torcedor.

A venda para o público geral acontece apenas na próxima sexta-feira, a partir das 11 horas. O valor dos ingressos varia entre R$ 280,00 (Oeste inferior lateral) e R$ 75,00 (Norte e Sul).

Corinthians x Palmeiras

O duelo entre Corinthians e Palmeiras no dia 31 de agosto vai ser o sétimo Derby de 2025. Foram três pelo Campeonato Paulista, dois na Copa do Brasil e um pelo Campeonato Brasileiro.

Até agora, o Timão levou a melhor nos clássicos, com três vitórias sobre o rival. O Verdão conquistou um triunfo, além de dois empates.

Antes do Derby, o Corinthians tem compromissos durante a semana. O Alvinegro visita o Vasco, neste sábado, às 16 horas, em São Januário, pela 21ª rodada do Campeonato. Em seguida, encara o Athletico-PR nesta quarta-feira, às 21h30, pela partida de ida das quartas de final da Copa do Brasil, na Ligga Arena.

Por outro lado, o Palmeiras recebe o Sport nesta segunda-feira, às 19 horas, pela 21ª rodada do Brasileirão, no Allianz Parque.

