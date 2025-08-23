Corinthians desembarca no Rio para enfrentar o Vasco
Na noite deste sábado, o Corinthians desembarcou no Rio de Janeiro, onde enfrentará o Vasco, em duelo válido pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro. A bola rola neste domingo, em São Januário, às 16h (de Brasília).
A delegação corintiana embarcou para a Cidade Maravilhosa no período da tarde, logo após o último treino no CT Joaquim Grava, com foco no encerramento da preparação para o embate.
O Timão passa por um momento delicado e está ameaçado pela zona de rebaixamento no Campeonato Brasileiro. O Corinthians não sabe o que é vencer há seis rodadas e ocupa a 14ª colocação, com 22 pontos - tem três a mais que o Vitória, time que abre a zona de rebaixamento.
Uma provável escalação do Alvinegro para o embate tem: Hugo Souza; Matheuzinho, André Ramalho, Gustavo Henrique e Matheus Bidu; Raniele, Charles (Maycon), Breno Bidon e Garro; Gui Negão e Kayke (Romero ou Talles Magno).