Topo

Esporte

Corinthians desembarca no Rio para enfrentar o Vasco

23/08/2025 20h41

Na noite deste sábado, o Corinthians desembarcou no Rio de Janeiro, onde enfrentará o Vasco, em duelo válido pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro. A bola rola neste domingo, em São Januário, às 16h (de Brasília).

A delegação corintiana embarcou para a Cidade Maravilhosa no período da tarde, logo após o último treino no CT Joaquim Grava, com foco no encerramento da preparação para o embate.


O Timão passa por um momento delicado e está ameaçado pela zona de rebaixamento no Campeonato Brasileiro. O Corinthians não sabe o que é vencer há seis rodadas e ocupa a 14ª colocação, com 22 pontos - tem três a mais que o Vitória, time que abre a zona de rebaixamento.

Uma provável escalação do Alvinegro para o embate tem: Hugo Souza; Matheuzinho, André Ramalho, Gustavo Henrique e Matheus Bidu; Raniele, Charles (Maycon), Breno Bidon e Garro; Gui Negão e Kayke (Romero ou Talles Magno).

As mais lidas agora

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

Esporte

Conjunto do Brasil na ginástica rítmica luta por mais 2 medalhas no domingo

País tem maior resultado da história na ginástica rítmica com 'Evidências'

Brasil conquista a inédita medalha de prata no Mundial de ginástica rítmica

Flamengo busca empate heroico, vence Barcelona nos pênaltis e leva o bi no Mundial sub-20

Kaio Jorge celebra grande fase no Cruzeiro e comenta sobre chances na Seleção

Corinthians desembarca no Rio para enfrentar o Vasco

Kaio Jorge marca por cobertura e Cruzeiro se reabilita no Brasileirão ao bater o Internacional

Corinthians estreia com vitória na terceira fase do Paulista Sub-15 e Sub-17

Cruzeiro vence Inter, desbanca Palmeiras e assume vice-liderança do Brasileirão

Cruzeiro faz golaços, supera Inter e volta a incomodar Flamengo e Palmeiras

Goiás ganha do América-MG e assume a liderança isolada da Série B