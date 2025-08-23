Conjunto do Brasil na ginástica rítmica luta por mais 2 medalhas no domingo
Após a conquista da medalha de prata inédita no Mundial de ginástica rítmica no conjunto geral, o Brasil vai lutar neste domingo por mais dois pódios.
"Foi melhor do que a gente esperava, foi maravilhoso, mas ainda temos as finais no domingo", disse Duda Arakaki.
Briga por medalhas
O Brasil vai disputar as finais de cinco fitas e da série mista (3 bolas e 2 arcos). A equipe tem Duda Arakaki, Nicole Pircio, Sofia Madeira, Maria Paula Caminha e Mariana Gonçalves.
Nas cinco fitas, a seleção se classificou na 2ª posição, atrás apenas da Bulgária. A competição começa às 12h50 na Arena 1, no Parque Olímpico do Rio.
Pouco depois, às 15h50, ocorre a última disputa do Mundial, na série mista, na qual o Brasil se apresentou com a música "Evidências" e se classificou para a final na 3ª posição, atrás de Japão e Espanha.
Foram excelentes apresentações, o público no encantou, foi exatamente como a gente sempre sonhou, e amanhã tem mais com as finais.
Camila Ferezin, técnica do conjunto brasileiro
Programação de domingo
- 11h às 11h35 - Final Arco (individual)
- 11h40 às 12h15 - Final Bola (individual)
- 12h50 às 13h35 - Final 5 Fitas (conjunto)
- 14h às 14h35 - Final Maças (individual)
- 14h40 às 15h15 - Final Fita (individual)
- 15h50 às 16h35 - Final 3 Bolas e 2 Arcos (conjunto)