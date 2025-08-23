Com 'Evidências', conjunto do Brasil brilha e torcida explode no Mundial
O conjunto do Brasil apresentou a série mista — com três bolas e dois arcos — no Mundial de Ginástica Rítmica embalado por "Evidências" e levantou a torcida na Arena 1, no Rio de Janeiro. O time verde e amarelo teve nota 27.850.
Pouco depois, voltou em ação para a série de 5 fitas e tirou outra ótima nota (27.400), somando um total de 55.250 e ficando na liderança de seu grupo. Mas a equipe verde e amarela ainda precisa esperar outros 18 países se apresentarem no segundo grupo e torcer para ninguém passar na somatória.
Os principais adversários são Bulgária e Espanha, que se apresentam mais tarde no segundo grupo. China também é forte concorrente e vai se apresentar ainda nas 5 fitas daqui a pouco.
'Evidências' balança torcida
A apresentação de grupo formado por Maria Eduarda Arakaki, Maria Paula Caminha, Mariana Gonçalves, Sofia Pereira e Nicole Pircio levantou a torcida presente no ginásio, como já era de se esperar por causa da escolha da música.
A torcida brasileira se empolgou durante a atuação e cantou "Evidências" — um clássico da música nacional — a plenos pulmões. Quando os arcos e bolas subiam, os presentes às arquibancadas prendiam a respiração, mas, a cada acerto das ginastas, soltavam o ar com gritos de celebração que se assemelhavam aos de um gol.
Depois da apresentação, a expectativa pela nota foi alta. Os minutos de espera fizeram a torcida "clamar" para que o resultado aparecesse no telão com um sonoro: "A nota! A nota!". O pedido mostrou a ansiedade pelo resultado.
Quando o 27.850 apareceu, nova e efusiva comemoração, com bandeirões balançando e bateria ditando o ritmo da galera. Foi a maior nota já obtida pelo conjunto brasileiro nesta apresentação.
Na segunda apresentação, a nota foi 27.400, mesmo com alguns pequenos erros de execução. O conjunto vibrou bastante e comemorou, e agora fica na expectativa da medalha inédita no Mundial de Ginástica Rítmica.