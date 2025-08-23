Chris Ramos é relacionado e pode estrear pelo Botafogo contra o Juventude
O Botafogo se prepara para o duelo contra o Juventude, neste domingo, às 18h30 (de Brasília), no Alfredo Jaconi. O confronto é válido pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro.
Os alvinegros vão a campo pela primeira vez após a eliminação na Libertadores para a LDU-EQU. O técnico Davide Ancelotti pode poupar alguns titulares por conta do desgaste físico.
Por outro lado, os cariocas podem ter uma estreia. O atacante Chris Ramos foi regularizado, está relacionado pelo treinador italiano e pode enfrentar os gaúchos.
O espanhol vem treinando com o elenco, mas não atua desde abril. Com isso, Ramos deve iniciar a partida como opção no banco de reservas.
O Botafogo está na quinta posição do Campeonato Brasileiro, com 29 pontos conquistados. Os alvinegros precisam da vitória para encostarem no G4 da competição nacional.