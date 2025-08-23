Topo

Esporte

CEO de empresa que promete R$ 5,4 bi ao Corinthians foi alvo de despejo

Livia Camillo
do UOL

Do UOL, em São Paulo

23/08/2025 05h30

A 3L Participações e Empreendimentos Imobiliários Ltda. obteve na Justiça uma liminar de despejo contra Carlos Cesar Arruda, CEO do GSP Banco de Fomento Mercantil — instituição que anunciou intenção de investir US$ 1 bilhão (cerca de R$ 5,4 bilhões, na cotação atual) no Corinthians, por meio de André Castro, candidato à presidência do clube.

O GSP Bank não respondeu oficialmente aos questionamentos do UOL. No entanto, em conversa com a reportagem, a empresa alegou que a dívida foi feita por um cliente, que tinha Carlos Cesar como fiador no imóvel.

Relacionadas

Candidato projeta aporte de R$ 5 bi ao Corinthians mesmo se perder eleição

Dorival 'queimou largada' com Vitinho? Comentaristas debatem

Presidente do Talleres detona Corinthians por dívida: 'Tem que cair'

Antigo escritório do GSP Bank foi alvo de despejo

Segundo autos do processo, Arruda tem dívida de R$ 24.185,73 referente a aluguéis, condomínio, energia e IPTU de um imóvel comercial no Condomínio Office Grajaú, na Alameda Grajaú, nº 614, sala 807, em Alphaville, Barueri. O contrato de locação, assinado em maio de 2024, previa aluguel mensal de R$ 2.565,00. O depósito caução de R$ 7.605,00 foi consumido, deixando o contrato sem garantia.

O UOL teve acesso a documentos que mostram que o GSP Bank mantinha atividades na sala 807, alvo de despejo. Em 15 de maio de 2025, a 4ª Vara Cível de Barueri concedeu liminar determinando a desocupação em 15 dias, salvo se a dívida fosse quitada.

No dia 4 de junho, um Oficial de Justiça tentou cumprir o mandado, mas encontrou o imóvel fechado. Um prestador de serviços da sala 1607, onde funciona atualmente o escritório do GSP Bank, informou que o inquilino não comparece ao local e está no Rio de Janeiro.

Diante disso, em 24 de julho, a empresa pediu à Justiça que o abandono do imóvel seja reconhecido e a desocupação efetivada. O caso segue em tramitação na 4ª Vara Cível de Barueri.

As mais lidas agora

Não é só o RG: veja o que mudou na CNH e entenda nova tabela de categorias

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

Esporte

Veja números de Maílton, lateral direito acertado com o São Paulo

Baliza a zero: Palmeiras atinge marca que não alcançava desde maio

Transmissão ao vivo de Manchester City x Tottenham pelo Inglês: veja onde assistir

Fluminense 'roda o time' diante do Red Bull Bragantino de olho na Copa do Brasil

Grêmio enfrenta Ceará em busca da segunda vitória seguida e reação no Brasileirão

Abel abre mão de opções no banco para fortalecer processos no sub-20

Fuga do Z4 e evolução defensiva: as missões de Vojvoda no Santos

Desfalcado, Corinthians encara sequência de 'decisões' por virada de chave

André Silva e Luciano dividem estatísticas ofensivas pelo São Paulo

Michel Pereira é nocauteado no UFC Xangai e anota a 3ª derrota seguida

WSL Finals: Sul-africano é o mais velho e já teve polêmica com brasileiros