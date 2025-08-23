CEO de empresa que promete R$ 5,4 bi ao Corinthians foi alvo de despejo

A 3L Participações e Empreendimentos Imobiliários Ltda. obteve na Justiça uma liminar de despejo contra Carlos Cesar Arruda, CEO do GSP Banco de Fomento Mercantil — instituição que anunciou intenção de investir US$ 1 bilhão (cerca de R$ 5,4 bilhões, na cotação atual) no Corinthians, por meio de André Castro, candidato à presidência do clube.

O GSP Bank não respondeu oficialmente aos questionamentos do UOL. No entanto, em conversa com a reportagem, a empresa alegou que a dívida foi feita por um cliente, que tinha Carlos Cesar como fiador no imóvel.

Antigo escritório do GSP Bank foi alvo de despejo

Segundo autos do processo, Arruda tem dívida de R$ 24.185,73 referente a aluguéis, condomínio, energia e IPTU de um imóvel comercial no Condomínio Office Grajaú, na Alameda Grajaú, nº 614, sala 807, em Alphaville, Barueri. O contrato de locação, assinado em maio de 2024, previa aluguel mensal de R$ 2.565,00. O depósito caução de R$ 7.605,00 foi consumido, deixando o contrato sem garantia.

O UOL teve acesso a documentos que mostram que o GSP Bank mantinha atividades na sala 807, alvo de despejo. Em 15 de maio de 2025, a 4ª Vara Cível de Barueri concedeu liminar determinando a desocupação em 15 dias, salvo se a dívida fosse quitada.

No dia 4 de junho, um Oficial de Justiça tentou cumprir o mandado, mas encontrou o imóvel fechado. Um prestador de serviços da sala 1607, onde funciona atualmente o escritório do GSP Bank, informou que o inquilino não comparece ao local e está no Rio de Janeiro.

Diante disso, em 24 de julho, a empresa pediu à Justiça que o abandono do imóvel seja reconhecido e a desocupação efetivada. O caso segue em tramitação na 4ª Vara Cível de Barueri.