Cédric elogia Galo e vê São Paulo lidando bem com maratona de jogos: "Acostumado"

Cédric Soares acredita que a desgastante maratona de jogos com a qual o São Paulo teve de lidar recentemente não terá influência no desempenho da equipe neste domingo, dia em que recebe o Atlético-MG, às 20h30 (de Brasília), no Morumbis, pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro.

"A equipe já vem acostumada com jogos de três em três dias, quatro em quatro dias. Eu acho que o time está acostumado e tem dado respostas bastante positivas em campo. Claro que esse jogo ainda vem para motivar mais, para continuarmos a trabalhar e continuarmos com esse bom momento que a equipe vem tendo. Queremos dar a continuidade mais longa possível e por isso vamos pensar neste jogo para tentar vencê-lo", disse Cédric Soares.

O lateral direito vive um de seus melhores momentos com a camisa do São Paulo, mas terá a dura missão de parar o ataque do Atlético-MG, que conta com nomes como Rony e Dudu (Hulk cumprirá suspensão).

"O Brasileirão é muito competitivo. Todos os times são difíceis. O Atlético-MG tem uma equipe muito boa também, mas nós acreditamos em nós próprios, jogamos em casa, com nosso público, e isso vai nos ajudar certamente. É importante que a equipe dê uma resposta como vem dando, temos que entrar enérgicos desde o primeiro momento para resolver o jogo", prosseguiu.

"Eu acho que quando há momentos positivos isso nos dá mais confiança para o próximo jogo e faz com que joguemos um futebol melhor. Esse também é o meu objetivo, tentar ajudar a equipe sempre que posso para estarmos mais perto de vencer. Claro que após um momento bom é importante ter mentalidade forte para entrar no Brasileirão com a mesma intensidade e mesma disciplina para vencer, porque não vai ser nada fácil", completou.

Para essa partida, Cédric Soares espera novamente experienciar o Morumbis lotado, como foi na última terça-feira, dia em que o São Paulo eliminou o Atlético Nacional nos pênaltis e se classificou para as quartas de final da Libertadores.

"A torcida sabe da importância que tem no grupo, e o grupo sente a torcida. Nesse jogo sem dúvida foi essencial, como em tantos outros, por isso contamos com o apoio da nossa torcida para em casa estarmos mais perto de vencer o jogo, mas cabe a nós fazer com que consigamos a vitória. Tenho certeza que o grupo vai dar uma resposta", concluiu.