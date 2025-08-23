Topo

Esporte

CBF promove mudanças no calendário do futebol brasileiro para a reta final de 2025

23/08/2025 20h12

Neste sábado, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) anunciou mudanças para a reta final do calendário de 2025. Foram alteradas as datas de término do Brasileirão e da final da Copa do Brasil. A entidade anunciou que o ajuste é para favorecer um possível participante na Copa Intercontinental, em dezembro.

A principal mudança da nova programação é a alteração das rodadas 27 até a 38 do Brasileirão. Inicialmente, essas partidas estavam programadas para ter início em 15 de outubro e irem até 21 de dezembro. Agora, os jogos foram antecipados, alterando a data de término do Brasileirão para 7 de dezembro, duas semanas antes do primeiro dia estipulado.

Assim, o término da Copa do Brasil foi adiado. Era esperado que o torneio terminasse no dia 9 de novembro, mas agora a competição acabará no dia 21 de dezembro.

Confira a comparação do antigo calendário com o novo. (Foto: Reprodução / CBF)

Com a alteração das datas, a CBF também anunciou que o sorteio do mando das finais da Copa do Brasil será no dia 10 de dezembro, que também é o dia da ida da semifinal do torneio.

Flamengo, Palmeiras e São Paulo, únicos brasileiros vivos na Libertadores, beneficiam-se da mudança. Com o novo término do Brasileirão, caso alguma dessas equipes vença o torneio continental, que termina no dia 29 de novembro, poderá focar apenas no Intercontinental, marcado para o dia 10 de dezembro, após o encerramento do Campeonato Brasileiro.

As três equipes também já foram eliminadas da Copa do Brasil. Assim, não são afetadas pelas mudanças no torneio mata-mata.

As mais lidas agora

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

Esporte

Conjunto do Brasil na ginástica rítmica luta por mais 2 medalhas no domingo

País tem maior resultado da história na ginástica rítmica com 'Evidências'

Brasil conquista a inédita medalha de prata no Mundial de ginástica rítmica

Carbonero lamenta 4ª derrota consecutiva do Inter: "As coisas não estão dando certo"

Flamengo busca empate heroico, vence Barcelona nos pênaltis e leva o bi no Mundial sub-20

Kaio Jorge celebra grande fase no Cruzeiro e comenta sobre chances na Seleção

Corinthians desembarca no Rio para enfrentar o Vasco

Kaio Jorge marca por cobertura e Cruzeiro se reabilita no Brasileirão ao bater o Internacional

Corinthians estreia com vitória na terceira fase do Paulista Sub-15 e Sub-17

Cruzeiro vence Inter, desbanca Palmeiras e assume vice-liderança do Brasileirão

Cruzeiro faz golaços, supera Inter e volta a incomodar Flamengo e Palmeiras