CBF promove mudanças no calendário do futebol brasileiro para a reta final de 2025

Neste sábado, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) anunciou mudanças para a reta final do calendário de 2025. Foram alteradas as datas de término do Brasileirão e da final da Copa do Brasil. A entidade anunciou que o ajuste é para favorecer um possível participante na Copa Intercontinental, em dezembro.

A principal mudança da nova programação é a alteração das rodadas 27 até a 38 do Brasileirão. Inicialmente, essas partidas estavam programadas para ter início em 15 de outubro e irem até 21 de dezembro. Agora, os jogos foram antecipados, alterando a data de término do Brasileirão para 7 de dezembro, duas semanas antes do primeiro dia estipulado.

Assim, o término da Copa do Brasil foi adiado. Era esperado que o torneio terminasse no dia 9 de novembro, mas agora a competição acabará no dia 21 de dezembro.

Confira a comparação do antigo calendário com o novo. (Foto: Reprodução / CBF)

Com a alteração das datas, a CBF também anunciou que o sorteio do mando das finais da Copa do Brasil será no dia 10 de dezembro, que também é o dia da ida da semifinal do torneio.

Flamengo, Palmeiras e São Paulo, únicos brasileiros vivos na Libertadores, beneficiam-se da mudança. Com o novo término do Brasileirão, caso alguma dessas equipes vença o torneio continental, que termina no dia 29 de novembro, poderá focar apenas no Intercontinental, marcado para o dia 10 de dezembro, após o encerramento do Campeonato Brasileiro.

As três equipes também já foram eliminadas da Copa do Brasil. Assim, não são afetadas pelas mudanças no torneio mata-mata.