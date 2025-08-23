Carlos Miguel explica breve passagem pela Europa e conta como foram primeiras conversas com Abel no Palmeiras

O goleiro Carlos Miguel foi apresentado como o décimo reforço do Palmeiras, nesta sexta-feira, na Academia e Futebol. Ele retorna a Brasil depois de uma breve passagem no Nottingham Forest, da Inglaterra. Novo camisa 1 do Verdão, o atleta explicou o que motivou a estadia curta na Europa e contou como foram as primeiras conversas com o técnico Abel Ferreira.

"Não dar certo é muito forte. Não joguei, não tive oportunidade... o Matz Sels fez grande temporada. Tive outras oportunidades por lá e decidi voltar, decisão minha, senti no coração. Não sei se um dia voltarei à Inglaterra. Quis vir para o Palmeiras. Quando me perguntaram, disse que tinha interesse, independente da história que tive em outro clube. Sou atleta de alto nível e tenho que ter responsabilidade e profissionalismo acima de tudo", disse.

Aos 26 anos, Carlos Miguel tem apenas 28 jogos em time profissionais. No Corinthians, seu último clube antes de ser contratado pelo time inglês, foi por qual mais teve aparições, com 25. 14 deles foi em 2024, em uma sequência que teve após a saída de Cássio, que foi para o Cruzeiro.

Ele chegou ao Nottingham Forest em junho de 2024 e disputou apenas duas partidas. O titular no time inglês nessa temporada foi Matz Sels. Carlos Miguel falou sobre estilo de jogo e construção de jogadas com os pés e garantiu que pode atuar como quer que seja.

"Me sinto confortável em qualquer modelo de jogo. Consegui trabalhar e evoluir muito o conceito dos pés, fui para a Europa e trabalhei várias outras coisas. A gente só atualiza, se sabe o que fazer, só coragem... não pode ter medo, se tiver que sair jogando, vou ter que fazer, sem problema nenhum", afirmou.

Papo com Abel

Carlos Miguel chegou ao Palmeiras na segunda-feira, passou por exames e foi anunciado na terça-feira. No dia seguinte, ele já treinou com o restante do elenco. O goleiro contou como foram as primeiras conversas com o técnico Abel Ferreira.

"Os primeiros dias foram muito felizes. Sou muito comunicativo, o pessoal do elenco é gente boa, o elenco é muito leve... A estrutura que proporciona. A conversa com o treinador foi ótima, direta e clara. Somos profissionais e estamos aqui para trabalhar e mostrar resultado", revelou.

Carlos Miguel foi "oportunidade de mercado" e chega como 3° goleiro

Depois do empate sem gols com o Universitario-PER, o técnico Abel Ferreira foi questionado sobre a chegada do novo reforço e revelou que o goleiro chegou de forma antecipada, já que a ideia o clube era contratar para a posição apenas no próximo ano.

"Foi uma oportunidade de mercado. Weverton e Lomba sabiam que estávamos à procura de um goleiro e a ideia era contratar no ano que vem. Temos três goleiros agora. Chega com o comboio em andamento, vai começar a treinar e vamos ver. Não dou camisas a ninguém. Quem chega tem que mostrar. Os outros dois estão à frente, vai ter que recuperar, treinar, e vamos ver. Não era para vir este ano, mas foi uma oportunidade que a Leila e o Barros encontraram", explicou Abel.

Titular, Weverton tem contrato com o Palmeiras até o fim de 2026, enquanto o vínculo de Marcelo Lomba se encerra em dezembro deste ano. Aranha, que subiu da base, renovou seu contrato até 2029.