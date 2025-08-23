Topo

Palmeiras: Carlos Miguel, Jefté e Bruno Rodrigues treinam; Veiga segue no DM

O lateral-esquerdo Jefté, do Palmeiras, durante treinamento na Academia de Futebol Imagem: Cesar Greco/Palmeiras/by Canon

O goleiro Carlos Miguel e o lateral Jefté trabalharam integralmente na Academia de Futebol, hoje, com o grupo comandado pelo técnico Abel Ferreira. O atacante Bruno Rodrigues — longe dos gramados desde janeiro de 2024 por lesão — também treinou integralmente.

Por outro lado, o Alviverde atua para recuperar jogadores importantes do elenco. O atacante Ramón Sosa, que não atuou contra o Universitario devido a uma mialgia, realizou um trabalho separado com o departamento de preparação física.

O meia Raphael Veiga e o atacante Paulinho seguiram aos cuidados do Núcleo de Saúde e Performance.

O grupo intensificou as movimentações e construções de jogadas, mediante a uma atividade técnica e posicional. O clube se prepara para enfrentar o Sport, na segunda-feira, às 19h (de Brasília), pelo Brasileirão.

O Palmeiras ocupa a segunda colocação do Brasileirão, com 39 pontos, quatro a menos do que o líder Flamengo. Contudo, o Verdão disputou uma partida a menos em relação ao rival carioca. Em terceiro lugar, o Cruzeiro soma 38 pontos, mas tem 2 confrontos a mais relação ao Alviverde.

