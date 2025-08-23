Topo

Esporte

Carbonero lamenta 4ª derrota consecutiva do Inter: "As coisas não estão dando certo"

23/08/2025 20h47

Carbonero saiu de campo com cara de poucos amigos após a derrota do Inter para o Cruzeiro, por 2 a 1, no Mineirão, neste sábado, pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Vindo de eliminação na Libertadores, o Colorado chegou à quarta derrota consecutiva na temporada e vive seu pior momento do ano após um primeiro semestre de destaque.

"Creio que estamos passando por um momento complicado. As coisas não estão dando certo, o que resta é trabalhar, trabalhar e trabalhar. Fazer o Inter voltar ao que era no início do ano, campeão do Gauchão. Só temos que trabalhar", disse Carbonero ao Prime Video.

Com o resultado, o Internacional segue na parte de baixo da tabela e vai se distanciando dos times que brigam por uma vaga na próxima edição da Libertadores, atualmente o único objetivo do clube na temporada, uma vez que, além de ter sido eliminado do torneio continental, também caiu na Copa do Brasil.

O Internacional volta a campo somente no dia 31 de agosto, domingo, contra o Fortaleza, no Beira-Rio, às às 20h30 (de Brasília), pelo Brasileirão.

