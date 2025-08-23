André Silva e Luciano dividem estatísticas ofensivas pelo São Paulo

O ataque do São Paulo tem sido decisivo na temporada, e dois nomes dividem o protagonismo quando o assunto é produção ofensiva: André Silva e Luciano. Os dois jogadores apresentam números semelhantes e têm sido peças fundamentais para a equipe de Hernán Crespo, tanto no Campeonato Brasileiro quanto na Libertadores.

Na soma geral de 2024, André Silva leva ligeira vantagem. O atacante disputou 42 partidas, balançando as redes 14 vezes e distribuindo quatro assistências. Luciano, por sua vez, esteve em campo 39 vezes, marcou 11 gols e participou diretamente de mais jogadas coletivas com seis passes para gol. O equilíbrio é ainda maior no Brasileirão: André Silva soma cinco gols e duas assistências em 19 jogos, enquanto Luciano acumula quatro tentos e três assistências em 18 aparições.

Na Libertadores, porém, André Silva se destacou de maneira mais evidente. Em sete jogos, o camisa 17 marcou quatro gols e deu duas assistências, sendo o artilheiro do time na competição continental. Luciano, em oito partidas, balançou as redes uma vez e deu dois passes decisivos. Ferreira também apareceu com dois gols em sete confrontos, mas foi André quem assumiu o papel de referência nas noites de mata-mata.

O momento ofensivo da dupla será novamente colocado à prova neste domingo, quando o São Paulo enfrenta o Atlético-MG às 20h30 (de Brasília), no Morumbis, pela 21ª rodada do Brasileirão. O Tricolor, atualmente em sétimo lugar com 29 pontos, busca uma vaga no G6 e defende uma invencibilidade de sete jogos sob o comando de Crespo, com cinco vitórias e dois empates.

Já o Galo, 11º colocado com 24 pontos, tenta reencontrar o caminho das vitórias após duas rodadas sem vencer. A equipe de Cuca chega embalada pela classificação às quartas da Copa Sul-Americana, mas terá de lidar com desfalques importantes diante de um São Paulo que vive grande fase em campo e conta com seus artilheiros para seguir sonhando alto.