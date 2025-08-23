Brasil x França: veja data e onde assistir ao confronto pelo Mundial de vôlei feminino
Neste domingo, às 9h30 (de Brasília), o Brasil enfrenta a França em seu segundo jogo da fase classificatória do Mundial de vôlei feminino, em Chiang Mai, na Tailândia.
Onde assistir:
A partida terá transmissão pelo Sportv 2 na TV fechada e no streaming da VBTV
Como chegam os times?
Pela estreia do Mundial, o Brasil venceu a Grécia por 3 a 0, com parciais de 25/18, 25/16 e 26/16. Já a França ganhou por 3 a 1 de Porto Rico, com parciais de 25/22, 25/18, 21/25 e 25/14.
Na Liga das Nações, a Seleção terminou em segundo lugar, derrotada pela Itália na final do torneio. A França não se classificou para a fase eliminatória do campeonato, ficando em nono lugar.
"É um time que vem evoluindo muito. Do ano passado para cá, a gente vê um time completamente diferente. Mas a gente também sabe que, daquele período para cá, o nosso time também está diferente. Vamos estudar mais um pouco, entrar preparadas, saber que a gente precisa agredir também. Os times vêm agredindo muito forte no saque. Cada jogo, cada set e cada ponto são importantes", disse a levantadora Roberta, sobre a seleção francesa.
O vencedor do confronto encaminha a liderança do grupo C e, pelas oitavas de final do Mundial, aguarda o segundo colocado do grupo F, que tem seleções como a China e a República Dominicana.
Escalações
Brasil: Roberta, Kisy, Gabi, Júlia Bergmann, Júlia Kudiess, Diana e Marcelle
Técnico: José Roberto Guimarães
França: Danard Selosse, Ndiaye, Cazaute, Rotar, Fanguedou, Sylves e Gelin
Técnico: Cesar Hernandez.