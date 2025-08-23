País tem maior resultado da história na ginástica rítmica com 'Evidências'

O Brasil alcançou hoje, no Rio de Janeiro, o seu maior resultado da história na ginástica rítmica. Embalado por "Evidências", o conjunto verde e amarelo conquistou a medalha de prata no conjunto geral do Mundial, a principal disputa por equipes.

O torneio, realizado no Rio de Janeiro, contou com boa presença de público, que explodiu com as apresentações do grupo formado por Maria Eduarda Arakaki, Maria Paula Caminha, Mariana Gonçalves, Sofia Pereira e Nicole Pircio.

Até aqui, o melhor resultado do conjunto tinha sido o quinto lugar, na edição do Mundial de 2022, em Sófia, Bulgária. Nesta disputa dos conjuntos participaram 36 países.

Há dois anos, em Valência, na Espanha — edição mais recente até aqui —, as brasileiras tinham ficado na sexta posição. Em 2021, em Kitakyushu, Japão, foi a primeira vez que o time ficou no Top 10, com a nona colocação.

Conjunto brasileiro no Mundial de Ginástica Rítmica Imagem: Ivan Carvalho/CBG

Entre 2005 e 2019, o Brasil oscilou entre a 11ª posição, em 2007, e a 26ª, em 2010.

O resultado no Rio muda o conjunto brasileiro de patamar, ainda mais numa modalidade que conta com um pouco de subjetividade para as notas. E no domingo a equipe vai em busca de mais duas medalhas nas provas de série mista e cinco fitas.

Programação de domingo