País tem maior resultado da história na ginástica rítmica com 'Evidências'
O Brasil alcançou hoje, no Rio de Janeiro, o seu maior resultado da história na ginástica rítmica. Embalado por "Evidências", o conjunto verde e amarelo conquistou a medalha de prata no conjunto geral do Mundial, a principal disputa por equipes.
O torneio, realizado no Rio de Janeiro, contou com boa presença de público, que explodiu com as apresentações do grupo formado por Maria Eduarda Arakaki, Maria Paula Caminha, Mariana Gonçalves, Sofia Pereira e Nicole Pircio.
Até aqui, o melhor resultado do conjunto tinha sido o quinto lugar, na edição do Mundial de 2022, em Sófia, Bulgária. Nesta disputa dos conjuntos participaram 36 países.
Há dois anos, em Valência, na Espanha — edição mais recente até aqui —, as brasileiras tinham ficado na sexta posição. Em 2021, em Kitakyushu, Japão, foi a primeira vez que o time ficou no Top 10, com a nona colocação.
Entre 2005 e 2019, o Brasil oscilou entre a 11ª posição, em 2007, e a 26ª, em 2010.
O resultado no Rio muda o conjunto brasileiro de patamar, ainda mais numa modalidade que conta com um pouco de subjetividade para as notas. E no domingo a equipe vai em busca de mais duas medalhas nas provas de série mista e cinco fitas.
Programação de domingo
- 11h às 11h35 - Final Arco (individual)
- 11h40 às 12h15 - Final Bola (individual)
- 12h50 às 13h35 - Final 5 Fitas (conjunto)
- 14h às 14h35 - Final Maças (individual)
- 14h40 às 15h15 - Final Fita (individual)
- 15h50 às 16h35 - Final 3 Bolas e 2 Arcos (conjunto)