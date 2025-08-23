Brasil fez ajustes em collants de 'Evidências' para o Mundial de Ginástica

Peça importante para a avaliação na ginástica rítmica, o collant que o conjunto brasileiro vai usar na série mista, quando se apresenta ao som de "Evidências", sofreu ajustes antes do Mundial.

Tivemos um treinamento na semana passada, logo que chegamos [ao Rio de Janeiro], e uma ginasta se sentiu incomodada com uma aba que havia atrás e fechava [nas costas], e ela não conseguia sentir a bola para uma colaboração.

Camila Ferezin, técnica

Ela estava errando e sentindo-se ansiosa. Falamos: 'quer saber, vamos mudar'. Abrimos o collant, ajustamos e deixamos as costas livres para elas se sentirem melhores e dar tranquilidade, porque nada pode atrapalhar neste momento. A costureira ajeitou e, agora, está tudo certo.

Para o Mundial, o Brasil apresentará dois collants inéditos. As peças foram desenvolvidas em parceria com a estilista Thaís Lima.

Elas foram confeccionados artesanalmente, e tem cerca de 20 mil pedrarias cada, com cristais, espelhos e miçangas.

A vestimenta da série mista tem inspiração em uma roupa usada por Ivete Sangalo, no Carnaval de 2023. Ela é, majoritariamente, vermelha e tem, em detalhe, imagens de uma nota musical e um violão,

Já os collants da série simples tem tons mais fortes em verde e amarelo. Eles pesam, aproximadamente, 1,2 kg.

Mundial de Ginástica Rítmica

Onde: Arena 1, no Parque Olímpico, no Rio de Janeiro

Até quando? A competição vai até domingo (24)

Programação

23 de agosto

14h às 16h30 Final Geral - Conjunto Grupo A

17h às 19h Final Geral - Conjunto Grupo B

24 de agosto

11h às 11h35 - Final Arco

11h40 às 12h15 - Final Bola

12h50 às 13h35 - Final 5 Fitas

14h às 14h35 - Final Maças

14h40 às 15h15 - Final Fita

15h50 às 16h35 - Final 3 Bolas e 2 Arcos

Ainda há ingressos? Há ingressos disponíveis, sendo a maioria pertencente ao terceiro lote. Os bilhetes estão sendo comercializados através do site Ingresse.com.

Preços:

23/8

Lote 3

Setor A - inteira: R$ 492,48 + taxas

Setor B - inteira: R$ 388,80 + taxas / meia: esgotado

Setor C - inteira: esgotado / meia: esgotado

24/8

Lote 3

Setor A - inteira: R$ 583,20 + taxas / meia: esgotado

Setor B - inteira: R$ 492,48 + taxas / meia: esgotado

Setor C - inteira: esgotado / meia: esgotado