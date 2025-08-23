Brasil conquista medalha de prata inédita no Mundial de Ginástica Rítmica
O Brasil fez história nas equipes do Mundial de Ginástica Rítmica. Neste sábado, no Rio de Janeiro, Duda Arakaki, Nicole Pircio, Sofia Madeira, Mariana Gonçalves e Maria Paula Caminha conquistaram a medalha de prata na competição entre equipes e carimbaram a vaga nas finais das cinco fitas e nos conjuntos mistos. É a primeira vez que o time brasileiro sobe no pódio desta categoria.
Para conquistar a prata, a equipe brasileira fez 27.400 pontos nas cinco fitas e 27.850 no conjunto misto. As finais de cada categoria serão disputadas durante a tarde e noite deste domingo, também no Rio de Janeiro.
O Japão ficou com a medalha de ouro, com um desempenho de 27.200 nas cinco fitas e 27.850 no conjunto misto. A equipe nipônica volta a subir no pódio após seis anos. Em 2019, em Baku, no Azerbaijão, as japonesas ficaram com a prata, atrás apenas da Rússia. A Espanha completou o pódio das equipes, com a medalha de bronze.
As brasileiras iniciaram a apresentação no conjunto misto ao som de "Evidências", da dupla sertaneja Chitãozinho e Xororó. Nas cinco fitas, a equipe utilizou um mix de duas músicas: "O que é? O que é", de Gonzaguinha, e "Samba do Brasil", de Bellini.
Uma das homenagens ao Brasil durante a prova foi feita pela equipe húngara, que utilizou um collant da camisa do Brasil e uma bola de futebol.
A Espanha e o Chipre também homenagearam o Brasil, realizando suas apresentações ao som de "Samba do Brasil", de Bellini.
Confira a classificação geral:
- Japão
- Brasil
- Espanha
- China
- Israel
- Bulgária
- Polônia
- Alemanha
- Ucrânia
- França
- México
- Estônia
- Azerbaijão
- Uzbequistão
- Itália
- Hungria
- Cazaquistão
- Finlândia
- Turquia
- Coréia do Sul
- Malásia
- Lituânia
- República Tcheca
- Canadá
- Taipei
- Noruega
- Chile