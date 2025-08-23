Topo

Brasil conquista medalha de prata inédita no Mundial de Ginástica Rítmica

23/08/2025

O Brasil fez história nas equipes do Mundial de Ginástica Rítmica. Neste sábado, no Rio de Janeiro, Duda Arakaki, Nicole Pircio, Sofia Madeira, Mariana Gonçalves e Maria Paula Caminha conquistaram a medalha de prata na competição entre equipes e carimbaram a vaga nas finais das cinco fitas e nos conjuntos mistos. É a primeira vez que o time brasileiro sobe no pódio desta categoria.

Para conquistar a prata, a equipe brasileira fez 27.400 pontos nas cinco fitas e 27.850 no conjunto misto. As finais de cada categoria serão disputadas durante a tarde e noite deste domingo, também no Rio de Janeiro.

O Japão ficou com a medalha de ouro, com um desempenho de 27.200 nas cinco fitas e 27.850 no conjunto misto. A equipe nipônica volta a subir no pódio após seis anos. Em 2019, em Baku, no Azerbaijão, as japonesas ficaram com a prata, atrás apenas da Rússia. A Espanha completou o pódio das equipes, com a medalha de bronze.

As brasileiras iniciaram a apresentação no conjunto misto ao som de "Evidências", da dupla sertaneja Chitãozinho e Xororó. Nas cinco fitas, a equipe utilizou um mix de duas músicas: "O que é? O que é", de Gonzaguinha, e "Samba do Brasil", de Bellini.

Uma das homenagens ao Brasil durante a prova foi feita pela equipe húngara, que utilizou um collant da camisa do Brasil e uma bola de futebol.

A Espanha e o Chipre também homenagearam o Brasil, realizando suas apresentações ao som de "Samba do Brasil", de Bellini.

Confira a classificação geral:

  1. Japão

  2. Brasil

  3. Espanha

  4. China

  5. Israel

  6. Bulgária

  7. Polônia

  8. Alemanha

  9. Ucrânia

  10. França

  11. México

  12. Estônia

  13. Azerbaijão

  14. Uzbequistão

  15. Itália

  16. Hungria

  17. Cazaquistão

  18. Finlândia

  19. Turquia

  20. Coréia do Sul

  21. Malásia

  22. Lituânia

  23. República Tcheca

  24. Canadá

  25. Taipei

  26. Noruega

  27. Chile

