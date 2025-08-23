Brasil bate Uruguai e estreia com vitória na Americup de basquete masculino
A Seleção Brasileira de basquete masculino começou a Americup com vitória. Na tarde deste sábado, a equipe venceu o Uruguai por 81 a 76, em jogo disputado no Ginásio Polideportivo Alexis Arguello, em Managua, na Nicarágua. O destaque da partida foi Alexey Borges, com 12 pontos.
Com o resultado, o Brasil largou na liderança do Grupo A, com dois pontos. Na sequência, vem o Uruguai, com uma unidade. A tabela pode mudar ainda neste sábado, quando os Estados Unidos encaram Bahamas às 18h40 (de Brasília).
O Brasil volta à quadra neste domingo, às 18h40, quando enfrenta Bahamas, novamente no Ginásio Polideportivo Alexis Arguello. Já o Uruguai encara os Estados Unidos nesta segunda-feira, às 00h10, no mesmo local.
O jogo
A partida começou melhor para a Seleção Brasileira, que saiu na frente no primeiro quarto. Com grande atuação do armador Alexey Borges, que marcou nove pontos, o Brasil terminou o período vencendo por 27 a 20.
Atrás no placar, o Uruguai reagiu no segundo quarto. Limitando o Brasil a menos de 20 pontos, a Celeste reduziu a vantagem para apenas dois tentos, com 46 a 44 no placar.
O jogo continuou equilibrado no terceiro quarto. As duas equipes apresentaram um grande desempenho defensivo, e o Brasil foi ao último quarto com três pontos de vantagem: 65 a 62.
As defesas continuaram fortes no último quarto, que foi marcado por intenso jogo físico. O Brasil liderava por apenas dois pontos até os últimos dois minutos, quando Bruno Caboclo passou para Georginho de Paula, que converteu uma bola de três e deu tranquilidade para a vitória, com placar final de 81 a 76.