Boxeador nigeriano de 52 anos obtém nocaute em seu retorno após 20 anos preso
O nigeriano Ike Ibeabuchi, de 52 anos, voltou a lutar após 26 anos, neste sábado, e venceu o compatriota Idris Afinni, no Teslim Balogun Stadium, em Lagos, na Nigéria, por nocaute técnico no terceiro assalto. "O Presidente" passou a ter um cartel de 21 lutas vitoriosas, com 16 nocautes. Ele não lutava desde 1999 quando foi preso e passou 20 anos atrás das grades.
"Eu mostrei que tenho condições de lutar pelo título mundial. Quero enfrentar Oleksandr Usyk pelo cinturão. E depois quero dar uma chance ao jovem Moses Itauma (de 20 anos)", disse Ibeabuchi ainda no ringue.
Com um físico muito semelhante ao que ostentava no final dos anos 90 (110 quilos, distribuídos em 1,88 metro de altura), Ibeabuchi não mostrou a mesma velocidade nos braços de duas décadas atrás, apesar dos golpes bastante fortes. Sua esquiva aos jabs do adversário foi razoável, o que lhe garantiu bons contragolpes.
Ibeabuchi desferiu socos potentes na linha de cintura de Afinni, que não resistiu ao final do terceiro assalto e não retornou para o restante do combate, previsto para dez assaltos.
Afinni, de 40 anos, perdeu pela nona vez na carreira profissional. Ele soma 18 vitórias, com 15 nocautes, e dois empates.
Ibeabuchi começou a lutar boxe em 1990, depois que viu a vitória surpreendente de James Buster Douglas sobre Mike Tyson. Morando em Dallas, nos Estados Unidos, o nigeriano começou a carreira profissional em 1994. No final dos anos 90, Ibeabuchi se tornou a sensação dos pesos pesados, ao derrotar nomes importantes coo David Tua e Chris Byrd.
Ibeabuchi era apontado para ser o novo campeão mundial, mas ele passou a acumular incidentes violentos fora dos ringues. Sequestrou o filho de 15 anos de uma ex-namorada e intencionalmente bateu seu carro contra um pilar de concreto em uma rodovia do Texas. O garoto sofreu ferimentos graves e ficou permanentemente incapacitado. Ibeabuchi se declarou culpado e foi condenado a 120 dias de prisão, além de pagar uma indenização civil de US$ 500 mil. As autoridades determinaram na época que o acidente foi uma tentativa de suicídio.
Depois, Ibeabuchi foi acusado e condenado 20 anos de prisão por vários casos de agressão sexual, incluindo o estupro de uma camareira no hotel The Mirage, em Las Vegas.