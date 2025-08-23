Benfica bate o Tondela em casa e vence a segunda no Português
O Benfica venceu o Tondela neste sábado, por 3 a 0, no Estádio da Luz, em Lisboa, pela segunda rodada do Campeonato Português. Ivanovic, Aursnes e Prestianni marcaram os gols da partida.
Com o resultado, o Benfica segue sem perder na competição nacional. A equipe do técnico Bruno Lage, ex-Botafogo, ocupa a sexta colocação, com seis pontos conquistados e um jogo a menos, enquanto o Tondela aparece na lanterna, com três derrotas em três jogos.
O Benfica vira a chave e foca no jogo de volta dos playoffs da Liga dos Campeões, contra o Fenerbahce, da Turquia. As equipes se enfrentam nesta quarta-feira, às 16h (de Brasília), no Estádio da Luz.
O jogo
O Benfica abriu o placar aos 31 minutos do primeiro tempo. Após boa jogada de Dedic, Ivanovic invadiu a área e bateu por baixo das pernas do goleiro do Tondela.
Aos 42, Aursnes recebeu de Schjelderup na direita, bateu forte no alto e ampliou o marcado para os donos da casa.
Quando o resultado já parecia decretado, o Benfica chegou ao terceiro gol. Aos 50 minutos do segundo tempo, Prestianni tabelou e bateu em cima da marcação. No rebote, o argentino mandou para o fundo da rede.
