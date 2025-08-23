Bayer Leverkusen sofre virada do Hoffenheim e estreia com derrota no Campeonato Alemão
O Bayer Leverkusen recebeu o Hoffenheim, neste sábado, pela primeira rodada do Campeonato Alemão, na BayArena. O time visitante venceu por 2 a 1, de virada, com gols de Fisnik Asllani e Tim Lemperle. Jarell Quansah marcou para os donos da casa.
Com o resultado, o Bayer Leverkusen estreou no Campeonato Alemão com derrota e ficou na 13ª posição. Por outro lado, o Hoffenheim somou seus primeiros três pontos e assumiu a 6ª posição na tabela.
As duas equipes voltam a campo no próximo sábado, pela segunda rodada do Campeonato Alemão. O Bayer Leverkusen visita o Werder Bremen, às 10h30 (de Brasília), no Weserstadion. O Hoffenheim recebe o Eintracht Frankfurt no mesmo horário, na PreZero Arena.
O Bayer Leverkusen abriu o placar logo aos cinco minutos de jogo. Em cobrança de falta, Alejandro Grimaldo cruzou para Jarell Quansah, que desviou de cabeça e balançou as redes.
Os visitantes empataram aos 25 minutos. Bazoumana Touré recebeu na ponta esquerda e fez bom passe para Fisnik Asllani. O atacante chutou forte no alto e deixou tudo igual no placar.
No segundo tempo, Asllani recebeu lançamento do goleiro Oliver Baumann, fez o pivô e ajeitou para Tim Lemperle, que bateu de fora, no cantinho, e virou o jogo para o Hoffenheim.
Outros resultado deste sábado no Campeonato Alemão
Freiburg 1 x 3 Augsburg
Heidenheim 1 x 3 Wolfsburg
Union Berlin 2 x 0 Stuttgart
Eintracht Frankfurt 4 x 1 Werder Bremen