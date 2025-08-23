Barcelona leva susto, mas vira nos acréscimos contra o Levante pelo Espanhol
Neste sábado, em confronto válido pela segunda rodada do Campeonato Espanhol, o Barcelona visitou o Levante no Estádio Ciudad de Valencia e venceu de virada, por 3 a 2. Pedri, Ferran Torres e Elgezabal (contra) marcaram para os visitantes, enquanto Iván Ávila e José Luis descontaram as redes para o Levante.
Com o resultado, o Barcelona chegou aos seis pontos, agora na primeira colocação da tabela. Do outro lado, o Levante permaneceu sem pontuar, na 18ª posição.
O Barcelona retorna aos gramados no domingo (31/08), às 16h30 (de Brasília), quando visita o Rayo Vallecano. Na sexta-feira, às 14h30, o Levante visita o Elche. Ambos os duelos serão válidos pela 3ª rodada.
Aos 15 minutos do primeiro tempo, o Levante abriu o placar: após cruzamento de Toljan pela esquerda, Iván Romero dominou na área, cortou o marcador e finalizou cruzado.
Após revisão no VAR que apontou toque de Baldé, o árbitro marcou pênalti para o Levante. Na cobrança, Morales bateu firme no canto esquerdo e ampliou a vantagem aos 52 minutos da etapa inicial.
Aos quatro minutos, Pedri recebeu com espaço na entrada da área e arriscou de fora. O meia acertou belo chute no ângulo direito para descontar para o Barcelona.
Aos sete minutos do segundo tempo, Raphinha cobrou escanteio da direita e colocou a bola fechada na pequena área. Ferran Torres desviou e deixou tudo igual.
Aos 46 minutos do segundo tempo, Lamine Yamal cruzou pela direita, a bola desviou na cabeça de Elgezabal e entrou, garantindo os três pontos ao Barcelona.