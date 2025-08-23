Topo

Esporte

Baliza a zero: Palmeiras atinge marca que não alcançava desde maio

Palmeiras chegou ao terceiro jogo seguido sem sofrer gols - Ettore Chiereguini/AGIF
Palmeiras chegou ao terceiro jogo seguido sem sofrer gols Imagem: Ettore Chiereguini/AGIF

23/08/2025 07h00

O Palmeiras empatou sem gol com o Universitario-PER na última quinta-feira e carimbou a vaga às quartas de final da Copa Libertadores, no Allianz Parque, graças à vantagem de 4 a 0 construída no jogo de ida. Com isso, o Alviverde chegou ao terceiro jogo seguido sem sofrer gol, algo que não acontecia desde o mês de maio.

A última vez que o Verdão foi vazado foi na vitória de virada por 2 a 1 contra o Ceará, pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro. Depois disso, disputou um jogo pelo Brasileiro, e venceu o Botafogo, por 1 a 0, fora de casa, e dois pela Libertadores, ida e volta contra o Universitario-PER, e permaneceu com a baliza a zero.

Relacionadas

Palmeiras pode superar melhor 'turno campeão' e diminuir montanha por taça

CEO de empresa que promete R$ 5,4 bi ao Corinthians foi alvo de despejo

Professor dá aulas de português a Ancelotti: 'Quis saber o que era frango'

Essa é a melhor sequência defensiva da equipe desde maio. Na oportunidade, entre os dias 30 de abril e 15 de maio, a equipe de Abel Ferreira engatou cinco jogos sem sofrer gols. A sequência contou com uma partida pela Copa do Brasil, contra o Ceará (0 a 1), duas pelo Brasileiro, contra Vasco (0 a 1) e São Paulo (1 a 0), e duas pela Libertadores, diante de Cerro Porteño (0 a 2) e Bolívar (2 a 0).

No último compromisso, contra o time peruano, na Libertadores, Abel, inclusive, fez mudanças no setor defensivo, escalando um trio de zaga com Gustavo Gómez, Murilo e Micael. O treinador, porém, deve retornar ao antigo sistema para enfrentar o Sport, pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Aproveitando o bom momento da defesa, o Verdão busca ampliar a sequência sem ser vazado, encarando o pior ataque da competição. Até o momento, o Sport marcou 12 gols em 18 rodadas disputadas, enquanto o Verdão sofreu 15. As equipes se enfrentam nesta segunda-feira, às 19 horas (de Brasília), no Allianz Parque.

De um lado, o Palmeiras é o vice-líder, com 39 pontos conquistados. Do outro, o Leão da Ilha é o lanterna, com dez.

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

Não é só o RG: veja o que mudou na CNH e entenda nova tabela de categorias

Esporte

Ludmila faz hat-trick mais rápido da história da liga feminina dos EUA

Goiás x América-MG pela Série B do Brasileirão: onde assistir ao vivo, estatísticas, histórico e escalações

Levante x Barcelona: veja onde assistir e prováveis escalações do jogo pelo Espanhol

DC United x Inter Miami: Onde assistir e escalações do jogo pela MLS

Milan x Cremonese: veja prováveis escalações e onde assistir ao jogo pelo Campeonato Italiano

Coritiba e Goiás vão jogar em casa de olho na liderança da Série B

Pressionado após eliminação, Internacional encara Cruzeiro que mira o topo da tabela

Veja números de Maílton, lateral direito acertado com o São Paulo

Baliza a zero: Palmeiras atinge marca que não alcançava desde maio

Transmissão ao vivo de Manchester City x Tottenham pelo Inglês: veja onde assistir

Fluminense 'roda o time' diante do Red Bull Bragantino de olho na Copa do Brasil