Baliza a zero: Palmeiras atinge marca que não alcançava desde maio

O Palmeiras empatou sem gol com o Universitario-PER na última quinta-feira e carimbou a vaga às quartas de final da Copa Libertadores, no Allianz Parque, graças à vantagem de 4 a 0 construída no jogo de ida. Com isso, o Alviverde chegou ao terceiro jogo seguido sem sofrer gol, algo que não acontecia desde o mês de maio.

A última vez que o Verdão foi vazado foi na vitória de virada por 2 a 1 contra o Ceará, pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro. Depois disso, disputou um jogo pelo Brasileiro, e venceu o Botafogo, por 1 a 0, fora de casa, e dois pela Libertadores, ida e volta contra o Universitario-PER, e permaneceu com a baliza a zero.

Essa é a melhor sequência defensiva da equipe desde maio. Na oportunidade, entre os dias 30 de abril e 15 de maio, a equipe de Abel Ferreira engatou cinco jogos sem sofrer gols. A sequência contou com uma partida pela Copa do Brasil, contra o Ceará (0 a 1), duas pelo Brasileiro, contra Vasco (0 a 1) e São Paulo (1 a 0), e duas pela Libertadores, diante de Cerro Porteño (0 a 2) e Bolívar (2 a 0).

No último compromisso, contra o time peruano, na Libertadores, Abel, inclusive, fez mudanças no setor defensivo, escalando um trio de zaga com Gustavo Gómez, Murilo e Micael. O treinador, porém, deve retornar ao antigo sistema para enfrentar o Sport, pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Aproveitando o bom momento da defesa, o Verdão busca ampliar a sequência sem ser vazado, encarando o pior ataque da competição. Até o momento, o Sport marcou 12 gols em 18 rodadas disputadas, enquanto o Verdão sofreu 15. As equipes se enfrentam nesta segunda-feira, às 19 horas (de Brasília), no Allianz Parque.

De um lado, o Palmeiras é o vice-líder, com 39 pontos conquistados. Do outro, o Leão da Ilha é o lanterna, com dez.