Bahia x Santos: veja onde assistir ao duelo pelo Brasileirão

O Campeonato Brasileiro segue a todo vapor. Bahia e Santos medem forças neste domingo, às 16h (de Brasília), na Arena Fonte Nova, pela 21ª rodada do torneio nacional.

Onde assistir: Premiere e Globoplay transmitirão a partida.

Apesar do anúncio oficial de Juan Pablo Vojvoda, o comandante do Peixe na partida será Matheus Bachi, mantido na comissão após a saída de Cleber Xavier. O agora auxiliar técnico fixo do clube ainda tem duas incertezas para o embate: a presença do zagueiro João Basso e do volante Willian Arão, uma vez que ainda estão seguindo o cronograma de transição física.

Uma baixa certa é a de Neymar. O camisa 10 recebeu o terceiro cartão amarelo na derrota para o Vasco, no último domingo, e terá de cumprir suspensão. A expectativa é que Rollheiser ocupe a vaga do atacante no time titular. O Alvinegro Praiano tenta recolher os cacos após a dura goleada sofrida. O time ocupa o 15º lugar da tabela de classificação, com 21 pontos, e está ameaçado pela zona de rebaixamento.

O Bahia chega em bom momento. A equipe de Rogério Ceni não perde há sete jogos, dos quais venceu três e empatou quatro. Na última quarta, inclusive, o Tricolor de Aço bateu o Ceará e se classificou à final da Copa do Nordeste, onde encara o Confiança em busca do pentacampeonato.