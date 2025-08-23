Bahia x Santos pelo Brasileiro: onde assistir ao vivo, estatísticas e escalações

O Campeonato Brasileiro segue a todo vapor. Bahia e Santos medem forças neste domingo, às 16h (de Brasília), na Arena Fonte Nova, pela 21ª rodada do torneio nacional.

Veja mais detalhes sobre onde assistir, estatísticas, escalação e histórico de confrontos.

Onde assistir Bahia x Santos ao vivo?

Pay-per-view: Premiere

Premiere Streaming: Globoplay

Como chega o Bahia para o confronto

O Bahia chega em bom momento. A equipe de Rogério Ceni não perde há sete jogos, dos quais venceu três e empatou quatro. Na última quarta, inclusive, o Tricolor de Aço bateu o Ceará e se classificou à final da Copa do Nordeste, onde encara o Confiança em busca do pentacampeonato.

Como chega o Santos para o confronto

Apesar do anúncio oficial de Juan Pablo Vojvoda, o comandante da equipe na partida será Matheus Bachi, mantido na comissão após a saída de Cleber Xavier. O agora auxiliar técnico fixo do clube terá uma longa lista de desfalques,

O zagueiro João Basso e o volante Willian Arão estão seguindo cronograma de transição física. Neymar, por sua vez, recebeu o terceiro cartão amarelo na derrota para o Vasco, no último domingo, e terá de cumprir suspensão. Além disso, Guilherme, abalado pela invasão ao CT, e Gil, negociando rescisão, estão fora.

O Alvinegro Praiano tenta recolher os cacos após a dura goleada sofrida. O Peixe ocupa o 15º lugar da tabela de classificação, com 21 pontos, e está ameaçado pela zona de rebaixamento.

Histórico de confronto entre Bahia e Santos

Os jogos entre ambas as equipes mostram leve vantagem santista: nos dez últimos duelos, foram três quatro triunfos do Peixe, dois do Bahia e quatro empates.

Prováveis escalações

BAHIA: Ronaldo; Arias, David Duarte, Ramos Mingo e Juba; Caio Alexandre, Jean Lucas e Everton Ribeiro; Ademir, Kayky e Willian José



Técnico: Rogério Ceni

SANTOS: Brazão; Mayke, Luisão, Luan Peres e Souza; Rincón, Gabriel Bontempo e Rollheiser; Caballero, Tiquinho Soares e Barreal



Técnico: Matheus Bachi

Arbitragem de Bahia x Santos

Árbitro: Rafael Rodrigo Klein

Assistentes: Michael Stanislau e Mauricio Coelho Silva

VAR: Caio Max Augusto

Ficha técnica de Bahia x Santos

Jogo: Bahia x Santos



Campeonato: Brasileirão



Data: 24 de agosto de 2025, domingo



Horário: 16h (de Brasília)



Local: Arena Fonte Nova, em Salvador (BA)



Onde assistir: Premiere e Globoplay