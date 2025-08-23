Babi só via vulto antes de colocação inédita no Mundial: 'Desesperador'

Barbara Domingos entrou para a história do esporte brasileiro ao ficar em nono no individual geral no Mundial de Ginástica Rítmica, melhor resultado do país até aqui. Às vésperas da competição que acontece no Rio de Janeiro, porém, ela treinou vendo apenas vultos.

Babi, como é conhecida, teve uma inflamação no olho esquerdo, o que a impediu de usar as lentes de contato às quais está acostumada para realizar os exercícios. Com oito graus de miopia e astigmatismo, ela conta que viveu "dias desesperadores".

Foi muito difícil. Foram dias desesperadores. Eu acho que foram 10, 15 dias que foram agoniantes, porque eu sabia que estava chegando o Mundial e eu não podia fazer coisa alguma, infelizmente, porque estava com uma inflamação no olho e não podia usar lente.

Babi Domingos

"Até tentei, por alguns dias, usar lente no olho direito, mas não dava porque eu ficava tonta porque no olho esquerdo, que era o lesionado, eu tenho 8 de miopia e astigmatismo. Então, praticamente, só vejo vulto. Era muito difícil. Optamos por tirar a lente do [olho]. Era horrível porque eu não enxergava", completou.

A ginasta lembra do apoio que teve da técnica Mayara Ehlke. "[No treino] Ela falava pra mim: 'é igual a quando você era criança, tinha 12 anos. E eu falava: 'Com 12 anos eu não tinha esse grau todo (risos)'. Choramos juntas porque foi desesperador, mas hoje choramos de alegria porque sabemos que deu tudo certo. às vezes, as coisas acontecem para amadurecermos, aprendermos e vermos o lado bom depois de tudo".

Mayara lembrou dos obstáculos que superaram poucos dias antes da estreia no torneio: "Não daria tempo de fazer um óculos especial. Então, ela ficou sem lente e, nos treinos, era meio que 'no susto'. Com certeza, isso gerou certa ansiedade, mas eu falava para ela não se preocupar com o aparelho, que isso poderíamos corrigir depois".

Barbara apresentou melhora, mas, no dia do treino de pódio, dia anterior à abertura do torneio, a inflamação voltou a dar sinais. "Ela passou colírio que precisava e deu tudo certo", celebrou a técnica.

Mundial de Ginástica Rítmica

Onde: Arena 1, no Parque Olímpico, no Rio de Janeiro

Até quando? A competição vai até domingo (24)

Programação

23 de agosto

14h às 16h30 Final Geral - Conjunto Grupo A

17h às 19h Final Geral - Conjunto Grupo B

24 de agosto

11h às 11h35 - Final Arco

11h40 às 12h15 - Final Bola

12h50 às 13h35 - Final 5 Fitas

14h às 14h35 - Final Maças

14h40 às 15h15 - Final Fita

15h50 às 16h35 - Final 3 Bolas e 2 Arcos

Ainda há ingressos? Há ingressos disponíveis, sendo a maioria pertencente ao terceiro lote. Os bilhetes estão sendo comercializados através do site Ingresse.com.

Preços:

23/8

Lote 3

Setor A - inteira: R$ 492,48 + taxas

Setor B - inteira: R$ 388,80 + taxas / meia: esgotado

Setor C - inteira: esgotado / meia: esgotado

24/8

Lote 3

Setor A - inteira: R$ 583,20 + taxas / meia: esgotado

Setor B - inteira: R$ 492,48 + taxas / meia: esgotado

Setor C - inteira: esgotado / meia: esgotado