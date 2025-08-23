Austrália inicia a Copa do Mundo de rugby feminino com goleada recorde

A Austrália iniciou sua campanha na Copa do Mundo de rugby feminino com uma goleada recorde de 73 a 0 sobre Samoa em Salford no sábado. As Wallaroos completaram 11 campanhas ofensivas, com a ala Desire Miller marcando um hat-trick no primeiro tempo.

Recordes superados no rugby

A Austrália superou tanto sua maior pontuação anterior em uma partida da Copa do Mundo ? 62 a 12 contra a África do Sul em 2006 ? quanto a maior margem de vitória na final mundial, 62 a 0, também contra a África do Sul, em 2010.

Outro resultado da chave

Foi o segundo jogo do Grupo A completamente desequilibrado em poucos dias, depois que a anfitriã e favorita Inglaterra abriu o placar com uma goleada de 69 a 7 sobre os Estados Unidos em Sunderland, na sexta-feira.

Mas as Wallaroos, treinadas pela ex-capitã da Inglaterra Joanne Yapp, foram tão dominantes que lideraram o grupo na diferença de pontos em relação às Red Roses. A lateral Caitlyn Halse, a jogadora mais jovem a representar a Austrália em uma Copa do Mundo Feminina aos 18 anos, marcou, sem dúvida, o melhor try do primeiro tempo, ao acertar uma linha brilhante para se afastar.

Samoa, 15ª colocada no ranking mundial, está competindo em sua primeira Copa do Mundo Feminina desde 2014 e, com metade da equipe tendo que financiar sua participação, há muito tempo havia preocupações sobre o quão competitivas elas seriam nesta edição.

Com a Copa do Mundo expandida de 12 para 16 equipes, placares explosivos na fase de grupos eram sempre uma possibilidade.