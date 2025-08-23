Topo

Atual campeã, Sérvia vence primeiro desafio pelo Mundial de vôlei feminino

23/08/2025 13h53

A Sérvia iniciou com sucesso a defesa do título do Campeonato Mundial de vôlei feminino. Neste sábado, a equipe europeia não teve grandes dificuldades para superar a Ucrânia.

A partida - válida pelo grupo H da competição disputada na Tailândia - foi definida em 3 sets a 0, parciais de  25-21, 25-19 e 25-17.

Mundial de vôlei: destaque da Sérvia

Principal estrela da Sérvia, a oposta Tijana Boskovic liderou as ações ofensivas da equipe, com 18 pontos (17 de ataque e 1 de bloqueio).

"Começamos o Campeonato Mundial da maneira certa", Boskovic. "As primeiras partidas são sempre difíceis, mas acho que jogamos bem, dominamos e vencemos em três sets", completou.

Quando o Brasil joga?

A Seleção Brasileira, após bater a Grécia na estreia do Mundial de vôlei feminino, enfrenta a França neste domingo. A partida será disputada a partir das 9h30 (horário de Brasília). O duelo terá transmissão do SporTV 2 e da VBTV.

Veja todos os resultados deste sábado no Mundial de vôlei

Canadá 3 x 1 Bulgária

República Dominicana 3 x 0 Colômbia

Japão 3 x 0 Camarões

Alemanha 3 x 0 Quênia

Turquia 3 x 0 Espanha

China 3 x 1 México

Sérvia 3 x 0 Ucrânia

Polônia 3 x 1 Vietnã.

