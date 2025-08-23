Athletico-PR vence o CRB em Maceió, encerra má fase e volta a sonhar na Série B

Sonhando com uma aproximação ao grupo de acesso, o Athletico-PR visitou o CRB, na noite deste sábado, no estádio Rei Pelé, em Maceió (AL), e venceu por 1 a 0 pela 23ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

Com o resultado positivo, os visitantes encerram uma sequência de sete jogos sem vencer na Série B, com quatro empates e três derrotas, e sobem para a 11ª colocação, com 30 pontos, logo abaixo dos donos da casa, que estão em 10º, com 31.

O Criciúma, com 36, fecha o G-4 - a faixa de classificação para a Série A -, enquanto o Goiás, com 44, lidera e levaria a vaga para a Copa do Brasil destinada ao campeão da Série B. Já Volta Redonda e Botafogo-SP, com 22 pontos, abrem a zona de rebaixamento para a Série C. Paysandu e Amazonas, ambos com 21, estão nas duas últimas colocações.

O primeiro tempo teve poucos momentos importantes. Aos 18, o Athletico-PR assustou em finalização de Viveros que foi travada pela zaga. A resposta do CRB saiu aos 27, quando Thiaguinho recebeu de Danielzinho pela esquerda e bateu na rede pelo lado de fora.

Os donos da casa voltaram a ameaçar aos 36. Thiaguinho ficou com a sobra de Santos após escanteio e arriscou da entrada da área, mas o goleiro rubro-negro foi buscar. Já aos 43, os visitantes chegaram mais uma vez, com Mendoza, cuja finalização parou em corte da defesa.

A partida ganhou nova cara logo aos dois minutos da etapa final. Mendoza encontrou Viveros livre. O atacante deu um tapa por baixo do goleiro Matheus Albino e abriu o placar para os rubro-negros.

O CRB ficou perto de empatar na sequência. Aos quatro, Thiaguinho bateu rasteiro, mas Santos foi buscar. Depois, os donos da casa tentaram uma pressão, só que a forte chuva atrapalhou os planos.

Mesmo assim, o CRB, aos 21, chegou a pedir pênalti de Arthur Dias sobre William Pottker. Já aos 35, Viveros desperdiçou grande oportunidade para ampliar depois de receber de Patrick e driblar o goleiro Matheus Balbino.

O CRB volta a campo no próximo sábado, quando vai encarar o Paysandu, às 16h, novamente em casa. O Athletico-PR, por outro lado, recebe o Corinthians, na Arena da Baixada, em Curitiba (PR), às 21h30 de quarta-feira, pela partida de ida das quartas de final da Copa do Brasil. Pela Série B, o próximo adversário será o Novorizontino, às 20h30 de sábado, também dentro dos próprios domínios.

FICHA TÉCNICA

CRB 0 X 1 ATHLETICO-PR

CRB - Matheus Albino; Weverton, Fábio Alemão, Segovia e Matheus Ribeiro; Higor Meritão, Gegê (Dadá Belmonte) e Danielzinho (Barceló); Douglas Baggio (Giovanni), Thiaguinho (William Pottker) e Mikael (Breno Herculano). Técnico: Eduardo Barroca.

ATHLETICO-PR - Santos; Benavídez, Belezi, Arthur Dias e Esquivel (Léo Derik); Felipinho, Patrick (Aguirre) e Zapelli (Riquelme); Mendoza, Luiz Fernando (Dudu) e Viveros. Técnico: Odair Helmann.

GOL - Viveros, aos dois minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Matheus Ribeiro (CRB)e Viveros (Athletico-PR).

ÁRBITRO - Wagner do Nascimento Magalhães (RJ).

PÚBLICO E RENDA - Não disponíveis.

LOCAL - Estádio Rei Pelé, em Maceió (AL).