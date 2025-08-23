Athletico-PR bate CRB fora de casa e volta a vencer na Série B

Após sete jogos sem vencer, o Athletico-PR voltou a triunfar na Série B do Campeonato Brasileiro. Neste sábado, o Furacão bateu o CRB por 1 a 0, no Estádio Rei Pelé, em Maceió (AL), pela 23ª rodada do torneio. Viveros marcou o único gol do jogo.

Além de voltar a vencer, o Athletico-PR também se aproximou um pouco mais do G4. A equipe ocupa a 11ª posição, com 30 pontos, seis a menos que o Criciúma, quarto colocado. Por sua vez, o CRB segue em décimo lugar, com 31.

Pela Série B, as duas equipes voltam a campo neste sábado. O CRB recebe o Paysandu, no Rei Pelé, às 16h (de Brasília), e o Athletico-PR encara o Novorizontino, na Arena da Baixada, às 20h30. Antes disso, porém, o Furacão volta suas atenções para a Copa do Brasil, na qual recebe o Corinthians para o jogo de ida das quartas, nesta quarta-feira, às 21h30.

O jogo

Em primeiro tempo truncado, nenhuma das equipes teve muito volume. A melhor chance foi aos 43 minutos, quando Mendoza recebeu passe de Zapelli e bateu rasteiro. Ele venceu o goleiro Matheus Albino, mas Segovia evitou o gol com um carrinho.

No começo da etapa complementar, o Athletico-PR abriu o placar. Aos dois minutos, Mendoza lançou para Viveros, que ganhou na corrida e bateu na saída do goleiro para marcar. O CRB respondeu logo depois, aos quatro, quando Thiaguinho chutou forte, mas Santos fez grande defesa.

Após um começo de segundo tempo movimentado, uma forte chuva atingiu o Estádio Rei Pelé e as equipes perderam o ímpeto. O Athletico-PR criou algumas chances com Mendoza e Viveros, mas não conseguiu ampliar o placar. O CRB tentou sair para o jogo na reta final, mas também não teve sucesso.